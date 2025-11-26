Malgaon News : नोव्हेंबरअखेरही धरणांमधून विसर्ग; ‘कसमादे’त यंदाचा उन्हाळा असेल टँकरमुक्त

मालेगाव: तालुक्यासह ‘कसमादे’त यंदा परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यानंतर दिवाळीच्या सुमारास झालेल्या बोसमी पावसाने जलसाठे तुडुंब भरले आहेत. नद्या, नाले, तलाव, पाझर तलाव, शेततळे, विहिरी, धरणे आदी जलसाठे भरले आहेत. मुबलक पावसामुळे कसमादेतील चणकापूर, हरणबारी, केळझर, नागासाक्या व गिरणा या धरणांतून अत्यल्प प्रमाणात का होईना पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. .नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग दहा वर्षात प्रथमच होत आहे. मुबलक पाणीसाठ्यामुळे यावर्षी किमान कसमादेत तरी उन्हाळा टँकरमुक्त असू शकेल. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाली. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात वेळोवेळी पाऊस होत राहिला. ऑक्टोबरमध्ये ऐन दसरा - दिवाळीच्या सणात पावसाने हंगामा घातला. .एकीकडे जलसाठे तुडूंब भरत असताना दुसरीकडे खरीपाच्या पिकांसह फळशेतीचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सलग सहा महिने झालेल्या पावसाने शेत शिवारे हिरवीगार झाली आहेत. मालेगावसह कसमादेतील पाणीपुरवठा विविध योजनांचे जलसाठे देखील ओव्हरफ्लो आहेत. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग होत आहे. परिणामी या वर्षी सर्वच धरणांमधून पहिले आवर्तन नवीन वर्षातच सोडले जाईल..Sunscreen: थंडी वाढली तरी विसरू नका सनस्क्रीन! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले महत्त्वाचे कारण.रब्बी क्षेत्र वाढणारउपलब्ध जलसाठ्यांमुळे यंदा रब्बी हंगामाचे क्षेत्र वाढू शकेल. दिवाळीत झालेल्या पावसामुळे शेतशिवारे सुकण्यास वेळ लागला. परिणामी यंदा रब्बी हंगाम जवळपास महिनाभर लांबला आहे. मुबलक पाणीसाठ्यामुळे उन्हाळी कांद्याची जंबो लागवड अपेक्षित आहे. विविध धरणांमधून मे अखेरपर्यंत टप्याटप्प्याने सिंचनासाठी व पिण्यासाठीचे आवर्तने मिळू शकतील. विहिरी तुडूंब भरल्या आहेत. उपलब्ध जलसाठा पाहता या वर्षी कसमादे परिसरात उन्हाळ्यात टँकर दिसण्याची शक्यता धूसर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.