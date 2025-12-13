Crime News : कसबे सुकेणे गोळीबार प्रकरण: प्रेमसंबंधातून हल्ला? दोन संशयित ताब्यात, मुख्य सूत्रधार विशाल कापसे फरार

कसबे सुकेणे (ता. निफाड): येथील कोकणगाव रोडवरील बेघर वस्ती परिसरात गुरुवारी (ता. ११) सायंकाळी झालेल्या गोळीबार प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, पोलिसांना दोन संशयितांना पकडण्यात यश आले आहे. सागर कैलास पवार (रा. बेरवाडी) हा शुक्रवारी (ता. १२) पोलिसांच्या ताब्यात आला. मात्र, मुख्य सूत्रधार विशाल धोंडिराम कापसे (रा. भेंडाळी) अद्याप फरारी असून, त्याचा पोलिसांकडून कसून शोध घेतला जात आहे..घटनास्थळी टाटा नेक्सॉन ही गाडी आढळून आली. गाडीवर नंबरप्लेट नसल्याने ती सायखेडा पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार गाडीत तीन पुरुष, एक स्त्री आणि तीन वर्षांची मुलगी होती..महिलेवर तिच्याच ओळखीतील व्यक्तीने प्रेमसंबंधातून हल्ला केला असावा, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. संशयितांपैकी एकाने महिलेच्या डोक्यात बिअरची बाटली फोडल्याने तिने आरडाओरड केली. आवाज ऐकून जवळील नागरिक गाडीकडे धावताच संशयिताने हवेत गोळीबार केला. गर्दी वाढल्याने संशयित गाडी घेऊन फरारी झाले..यानंतर पोलिसांनी सिने-स्टाइल पाठलाग सुरू केला. सुकेणे-चांदोरी रस्त्यावरील रेल्वे गेट बंद झाल्याने गाडी काही काळ अडकली. गेट उघडल्यावर स्थानिकांनी गाडीतून उतरणाऱ्या सूरज रंगनाथ पवार (रा. महाजनपूर) या संशयिताला पकडले. मात्र, इतर दोन संशयित पळून जाण्यात यशस्वी झाले. आज दुसरा संशयित सागर पवारलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले..Bhokardan Crime : वाळू माफियांची दहशत की प्रशासनाची निष्क्रियता? भरारी पथकाला चोप, हायवा गायब!.दोन्ही संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना ओझर पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले आहे. शनिवारी (ता. १३) त्यांना पिंपळगाव न्यायालयात हजर केले जाईल. संशयितांनी हवेत गोळीबार करण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नसून तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ओझरचे पोलिस निरीक्षक नितीन कंडारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार बैरागी, गांगुर्डे, मदने, जाधव आणि पोलिस शिपाई बागूल तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.