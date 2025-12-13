नाशिक

Crime News : कसबे सुकेणे गोळीबार प्रकरण: प्रेमसंबंधातून हल्ला? दोन संशयित ताब्यात, मुख्य सूत्रधार विशाल कापसे फरार

Firing Incident at Kasbe Sukene: What Happened : नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे (ता. निफाड) येथील कोकणगाव रोडवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले असून, तपासामध्ये घटनास्थळी नंबरप्लेट नसलेली टाटा नेक्सॉन ही गाडी जप्त करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कसबे सुकेणे (ता. निफाड): येथील कोकणगाव रोडवरील बेघर वस्ती परिसरात गुरुवारी (ता. ११) सायंकाळी झालेल्या गोळीबार प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, पोलिसांना दोन संशयितांना पकडण्यात यश आले आहे. सागर कैलास पवार (रा. बेरवाडी) हा शुक्रवारी (ता. १२) पोलिसांच्या ताब्यात आला. मात्र, मुख्य सूत्रधार विशाल धोंडिराम कापसे (रा. भेंडाळी) अद्याप फरारी असून, त्याचा पोलिसांकडून कसून शोध घेतला जात आहे.

