Nashik Crime : नाशिक: ड्रग्ज तस्करांचे धाबे दणाणले! 'काठे गल्ली' सिग्नलजवळ ६.५ ग्रॅम एमडीसह चौघे अटकेत

नाशिक: काठे गल्ली सिग्नल परिसरात गुरुवारी (ता. ६) मध्यरात्री ६.५ ग्रॅम मॅफेड्रॉनसह (एमडी) नामक अमली पदार्थासह चौघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. अमली पदार्थविरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईत एक लाख ९३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. श्रीरामपूरमधून (जि. अहिल्यानगर) हे अमली पदार्थ आणल्याचे पोलिस तपासातून समोर येत आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. .फैज शब्बीर शेख (वय २२, रा. पखालरोड), कार्तिक भगवान दांदडे (२३, रा. द्वारका), अदनान नूरकलाम खाटीक (२१, रा. पखालरोड), ताजुद्दीन मोहम्मद रिजवान राईन (२०, रा. सात्विकनगर) यांना अटक केली असून, अदनान अन्सारी, शादाब (रा. वडाळा, नाशिक), सोहेल जुबेर शेख (रा. श्रीरामपूर, अहिल्यानगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..''एनडीपीएस''चे अंमलदार बाळासाहेब नांद्रे यांच्या फिर्यादीनुसार, चार दिवसांपूर्वीच अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने मुंबई नाका परिसरात कारला अडवून सराईत गुन्हेगाराकडून अमलीपदार्थ जप्त केले होते. त्यापाठोपाठ नाशिक एनडीपीएसनेही कारवाई करुन एका टोळीला अटक केली आहे. .अंमलदार नांद्रे यांना गोपनीय माहिती मिळाली।असता वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुशीला कोल्हे-खांडवी यांच्या सुचनेनुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन चौधरी, विशाल पाटील, सहायक उपनिरीक्षक रंजन बेंडाळे, देवकिसन गायकर, अंमलदार बळवंत कोल्हे, संतोष सौंदाणे, चंद्रकांत बागडे, योगेश सानप, अविनाश फुलपगारे, अर्चना भड यांनी सापळा रचून चार संशयितांना ताब्यात घेतले..अशी केली कारवाईगुरुवारी (ता ६) मध्यरात्री साडेअकराला ''एनडीपीएसने काठेगल्ली सिग्नलजवळील परिसरात सापळा रचला होता. मुख्य संशयितासह तीन साथीदार परिसरात येताच संशयितांना अटक केली. पंचांसमक्ष फैजची अंगझडती घेतल्यावर एमडी नामक अमली पदार्थाची पावडर आढळली. यासह दांदडे, खाटीक व ताजुद्दीनची अंगझडती घेत पथकाने महागडे मोबाइल जप्त केले. शुक्रवारी (ता ७) पहाटे उशिरापर्यंत पंचनामासह मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल केला..Chhatrapati Sambhajinagar Crime: तक्रारदारच निघाला आरोपी; व्याजाने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी लुटीचा बनाव.जप्त मुद्देमाल...६.५ ग्रॅम एमडी : ३२ हजार पाचशे रुपये५० हजारांचे दोन मोबाइल३५ हजार व २५ हजारांचे दोन मोबाइल५०० रुपये रोख.