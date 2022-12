Nashik News : ‘ती'च्या मृत्यूने कातकरी बालकांची वेठबिगारीतून मुक्तता!

By

घोटी (जि. नाशिक) : टिच भर पोटासाठी दोन-तीन हजारांत पोटच्या लेकरांना मेंढपाळांना विकण्याची नामुष्की आलेल्या आदिम कुटुंबातील शालाबाह्य अल्पवयीन मुलांची श्रमजीवी संघटना व प्रशासनाने सोडवणूक केली होती.

या सर्व शालाबाह्य मुलांना शहापूर येथील शासकीय माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेत प्रवेश मिळाला आहे. शाळेत प्रवेश मिळाल्याने यामुळे विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून आनंद वाहत होता. (katkari tribal community children have admitted to Government Secondary Residential Ashram School at Shahapur Nashik News)

ऑगस्ट महिन्यात उभाडे (ता. इगतपुरी) वस्तीवरील गौरी आगीवले या दहा वर्षीय मुलीचा मेंढपाळांनी वेठबिगारीस नेऊन मारहाण केल्याने मृत्यू झाला होता. ‘सकाळ' ने याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या घटनेनंतर राज्यभर खळबळ उडाली होती. विधानसभेत आमदार हिरामण खोसकर यांनी लक्षवेधी करत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

सदर वस्तीला श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष तथा आदिवासी आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी., अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी कंगणे, तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी भेट देत आदिम कातकरी कुटुंबीयांना मूलभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येऊन वेठबिगारी कायद्यानुसार इतर जिल्यातील सात संशयित यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

यानंतर यामध्ये प्रामुख्याने तेरा विद्यार्थी निवासी आश्रमशाळेत रुजू करण्यात आले आहे. यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस संजय शिंदे,तालुकाध्यक्ष गोकूळ हिलम, सचिव सुनील वाघ उपस्थित होते.

