Ketaki Mategaonkar : केतकी माटेगावकर यांच्या सुरांनी नाशिककर मंत्रमुग्ध; 'सकाळ'च्या संगीत मैफलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नाशिक: शनिवारी लाडक्या गणरायाला निरोप दिल्यावर रविवार (ता. ७)ची सायंकाळ गायिका व अभिनेत्री केतकी माटेगावकर यांच्या सुरांनी सुरेल बनली. जे गाणे ऐकत मोठी झाले, ते आशा भोसले यांनी गायलेले, ग. दि. माडगूळकर यांनी शब्दबद्ध केलेले व बाबूजींनी संगीतबद्ध केलेले 'जिवलगा कधी येशील तू...' याबरोबरच मराठी मालिकांची शीर्षक गीते, अभंग, नव्वदच्या दशकातील गाणी अशा हिंदी- मराठी गीतांच्या एकाहून एक सरस मेजवानीने नाशिककर रसिक तृप्त झाले. निमित्त होते, 'सकाळ माध्यम समूह' आयोजित 'लाइव्ह इन कॉन्सर्ट केतकी माटेगावकर' या विशेष कार्यक्रमाचे!.रविवारी सायंकाळी कॉलेज रोड येथील गुरुदक्षिणा सभागृहात प्रेक्षकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने मैफल पार पडली. यासाठी सोनी पैठणी, जी लक्झरी शॉपी आणि मयूर अलंकार यांचे सहकार्य लाभले. प्रारंभी सोनी पैठणीचे संचालक संजय सोनी, जी लक्झरी शॉपीचे जितेंद्र गाडेकर, महेश गाडेकर, मयूर अलंकारचे संचालक राजेंद्र शहाणे, शीतल शहाणे, मधुरा शहाणे, 'सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर, महाव्यवस्थापक संजय पाटील, वरिष्ठ व्यवस्थापक (जाहिरात) पंकज पिसोळकर, वरिष्ठ व्यवस्थापक (वितरण) बळिराम पवार यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. .गेल्या ४० वर्षांपासून नाशिककरांच्या सेवेत असलेल्या मयूर अलंकारच्या मधुरा शहाणे यांनी येत्या २५ सप्टेंबरला नवीन शाखा सुरू होत असून, ग्राहकांसाठी विविध योजना राबविणार असल्याचे सांगितले. गणेशोत्सवात गाजलेल्या व नाशिकचे संगीतकार एम. डी. सौरभ यांनी संगीतबद्ध केलेल्या 'लंबोदर तू... विनायक जय तू...' या भजनाने मैफलीला प्रारंभ झाला. सहगायक संदीप उबाळे यांनी 'पाहिले न मी तुला...', 'कधी तू...', 'मन उधाण वाऱ्याचे', 'रिमझिम गिरे सावन...' ही गाणी सादर केली; तर केतकी आणि संदीप यांनी 'जीव रंगला दंगला...', 'ये लडका हाय अल्ला...' या युगल गीतांनी रसिकांना मुग्ध केले. .केदार मोरे यांची ढोलकी आणि केतकी यांनी सादर केलेली 'छबीदार छबी' या लावणीला प्रेक्षकांनी भरभरून दाद दिली. वाय झेड चित्रपटातील 'प्रियकरा...' या संस्कृत गीताने रसिकांचे मन जिंकले. शिवाय, या गीताचा समावेश बालभारती व युवक भारतीत असल्याचे सांगत केतकी यांनी संगीतातील अनेक अनुभव या वेळी कथन केले. नाशिक ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी वेल्फेअर असोसिएशन (नावा) यांच्या फर्माइशमुळे 'बोलावा विठ्ठल...' या अभंगाने मैफलीचा समारोप झाला. साडेतीन तास सलग सुरू असलेल्या या हिंदी-मराठी गीतांच्या मैफलीचा प्रेक्षकांनी मनापासून आस्वाद घेतला..केतकी यांना विशाल गंड्रतवार (तबला), केदार मोरे (ढोलकी आणि पखवाज), विशाल थेलकर (गिटार), विवेक परांजपे, अमन सय्यद (सिंथेसायझर) यांनी वाद्य संगत केली. ऋतुराज कोरे यांनी वेस्टर्न रिदम दिले. मयुरेश साने यांनी खुमासदार शैलीत निवेदन केले..जी लक्झरी शॉपीच्या लोगोचे अनावरणमुंबईनंतर नाशिकमध्ये आंतरराष्ट्रीय ब्रँड सुरू केल्याचे महेश गाडेकर यांनी सांगितले. या वेळी गाडेकर यांच्या जी लक्झरी शॉपीच्या लोगोचे अनावरण केतकी माटेगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. 'सकाळ माध्यम समुहा'ने मला नेहमीच पाठिंबा दिल्याचे केतकी यांनी सांगितले..चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! 'सैयारा' आता घरबसल्या पाहता येणार, लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित, कुठे आणि कधी ते जाणून घ्या!.टाळ्या, शिट्या अन् 'वन्स मोअर'मैफलीत सादर झालेल्या अनेक गाण्यांना रसिकांनी टाळ्या व शिट्यांची दाद देत अन् 'वन्स मोअर'ची मागणी करीत गाण्यांचा मनमुराद आनंद लुटला. दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू असताना रसिकांचा आनंद तसूभरही कमी झालेला नव्हता. रसिकांच्या गर्दीने खच्चून भरलेल्या सभागृहात केतकी यांच्या गाण्यांचे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये कैद करण्यासाठी रसिक दंग झाले होते. 'मला वेड लागले प्रेमाचे' या गाण्याला छोटा दगडू आणि प्राजक्ता अर्थात बच्चेकंपनीने व्यासपीठावर येत गाण्याचा आनंद घेतला. प्रेक्षकांनी केतकी यांच्या सुरात सूर मिसळत 'ये मेरा दिल प्यार का दीवाना' तर संदीप उबाळे यांनी सादर केलेल्या 'यारी है इमान' या कव्वालीवर प्रेक्षकांनी ठेका धरत कार्यक्रमाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले.