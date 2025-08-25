Ketaki Mategaonkar
Ketaki Mategaonkar :'सकाळ'च्या वाचकांसाठी खास संधी: केतकी माटेगावकरांच्या सुमधुर गाण्यांची मैफल नाशिकमध्ये

Ketaki Mategavkar Live in Concert in Nashik : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि गायिका केतकी माटेगावकर नाशिकमध्ये 'लाइव्ह इन कॉन्सर्ट' कार्यक्रमात आपल्या गाण्यांचा नजराणा सादर करणार आहेत.
नाशिक: ‘टाइमपास’ व ‘शाळा’ या मराठी चित्रपटांतील अभिनेत्री आणि गायिका केतकी माटेगावकर यांच्या गाण्यांचा नजराणा सोनी पैठणी प्रस्तुत ‘लाइव्ह इन कॉन्सर्ट केतकी माटेगावकर’ जी लक्झरी शॉपी यांच्या सहकार्याने विशेष मैफलीतून नाशिककरांना ऐकायला मिळणार आहे.

