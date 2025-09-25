Agriculture News : अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते! खेडलेझुंगेमध्ये सोयाबीन, मका पिके पाण्याखाली

खेडलेझुंगे: गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन, मका, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांना पावसाचा प्रचंड फटका बसला आहे. शेतात पाणी साचून पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. जमिनीतील पोषक घटक वाहून गेल्याने पिकांची वाढ खुंटली असून, ती पिवळी पडू लागली आहेत..कांदा लागवडीसाठी तयार केलेली रोपवाटिका पाण्याखाली गेल्याने रोपे कुजण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे लाल कांदा लागवड लांबण्याची शक्यता आहे. टोमॅटो, वांगी, मिरची आणि भेंडीसारख्या भाजीपाला पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे जमिनी पाणथळ झाल्या असून, पिके सडत आहेत. .यामुळे बाजारात भाजीपाल्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाववाढ होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीन आणि मका यांसारख्या प्रमुख पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांची मुळे कुजली असून, मक्याची कणसे आणि सोयाबीनच्या शेंगा पाण्यात बुडून खराब होत आहेत. यामुळे यंदा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे..द्राक्षबागांनाही धोकाद्राक्ष बागांमध्ये छाटणीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच पाणी साचल्याने बागांना धोका निर्माण झाला आहे. मुळे सडल्याने रोगराई वाढू शकते, तर छाटणीनंतर फळांच्या वाढीवरही परिणाम होण्याची भीती आहे..Maharashtra Rain Update: राज्यात पावसाचा जोर आणखी वाढणार; मराठवाडा, विदर्भात काय आहे हवामानाचा अंदाज ? .शेतकऱ्यांचा आक्रोशशेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर वर्षभराची मेहनत पाण्यात वाहून गेल्याने ग्रामीण भागात हतबलतेचे वातावरण आहे. पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक फटका, कर्जाची चिंता आणि पुढील हंगामाची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेला हा फटका गंभीर असून, त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.