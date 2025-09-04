नाशिक

Agriculture News : शेतकरी हवालदिल! कोबीला भाव मिळेना; उत्पादन खर्चही निघणे मुश्किल

Cabbage Prices in Khankheda Drop Drastically After High Demand : दोन महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांकडे कोबी नव्हती, त्यावेळेस कोबीला मोठ्या प्रमाणात भाव होता.आता शेतकऱ्यांकडे कोबीचे पीक तयार झाले आणि कोबीचे भाव अवघे चार-पाच रूपयावर येऊन ठेपले आहेत.
खामखेडा: परिसरात कोबी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. यंदा जुलै,ऑगस्ट महिन्यात कोबीला २५ ते ३५ रुपये किलो भाव होता. दोन महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांकडे कोबी नव्हती, त्यावेळेस कोबीला मोठ्या प्रमाणात भाव होता.आता शेतकऱ्यांकडे कोबीचे पीक तयार झाले आणि कोबीचे भाव अवघे चार-पाच रूपयावर येऊन ठेपले आहेत.

