खरात प्रकरणाला धक्कादायक वळण; १६० जीबी डेटा पुरावे, गंभीर लैंगिक अत्याचार

भोंदू अशोक खरात प्रकरणात आता धक्कादायक वळण आले असून, तब्बल १६० जीबी डिजिटल पुरावे उघडकीस आल्याने त्याच्या काळ्या कारनाम्यांचा थरारक चेहरा समोर आला आहे. विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) फॉरेन्सिक अहवाल सादर करण्यात आला असून, तपासाला वेग आला आहे. तपास यंत्रणांनी चार डिजिटल उपकरणांची सखोल तपासणी पूर्ण केली असून, मिळालेल्या पुराव्यांमुळे खरातभोवतीचा फास अधिक घट्ट होत चालला आहे..डिजिटल डेटाच्या पुराव्यांना 'ए', 'बी', 'सी' असे कोडवर्ड देण्यात आले असून, 'ए' श्रेणीत अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे लैंगिक अत्याचाराचे संकेत आढळल्याची माहिती समोर येत आहे. नोव्हेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील हालचालींचा तपशील कॅनडा कॉर्नर येथील कार्यालयातून जप्त करण्यात आला आहे..हफ्ता न दिल्यानं ट्रक पेटवला, लष्कराचं दीड कोटींचं साहित्य जळून खाक; पोलीस पळून गेले.याशिवाय ३२ जीबी डेटा, १६ स्वतंत्र फोल्डर्स, दोन पेन ड्राइव्ह, ६४ जीबी ओटीजी डिव्हाइस आणि लॅपटॉपमधील सर्व माहिती 'एसआयटी' कडून स्कॅन करण्यात आली आहे. या डिजिटल पुराव्यांचा साठा पाहता प्रकरण अधिक गंभीर होत असून, खरातच्या गैरकृत्यांचे जाळे किती व्यापक आहे, याची धक्कादायक कल्पना समोर येत आहे..पत्नीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी पुढे ढकललीशिर्डी परिसरात शेतजमीन फसवणूक आणि सावकारकीसह शिर्डी पोलिस ठाण्यात भोंदू अशोक खरात याची पत्नी कल्पनाच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. अटक टाळण्यासाठी कल्पना यांनी राहाता न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज शुक्रवारी सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, बचाव पक्षाच्या वकिलांनी अधिक वेळ देण्याची मागणी करत पुढील तारखेची विनंती केली. .मृत्यूनंतरही दुर्दैवाचा फेरा! सासरच्यांसह आई-वडिलांनीही पाठ फिरवली; पतीनं हत्या केलेल्या पूजावर पोलिसांकडून अंत्यसंस्कार.आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि युक्तिवादाची तयारी करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्जावर अखेर सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, समता पतसंस्थेच्या शाखेतील ५७राहाता जणांच्या यासंदर्भातील खात्यात प्रतिभा चाकणकर व त्यांच्या मुलाच्या नावावर चार खाती आहेत. त्याद्वारे मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. या कारणास्तव पुढील तपासासाठी पोलिसांनी त्यांना नोटीस पाठवली आहे.