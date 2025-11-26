Agriculture News : हेक्टरी १७ हजार पीकविमा म्हणजे शेतकऱ्याची फसवणूक!: तुटपुंज्या मदतीमुळे येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये रोष

येवला: खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याने सरकारने पॅकेज जाहीर करून मदतही दिली आहे. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानभरपाई पॅकेजमध्ये हेक्टरी १७ हजार रुपये पीकविम्याची घोषणा केली आहे. मात्र १०० टक्के नुकसान होऊनही हेक्टरी १७ हजारच मिळणार असतील तर ही शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. ही रक्कमदेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात केव्हा जमा होणार का, हा सवाल आता शेतकऱ्यांना पडला आहे..यंदा झालेल्या मोठ्या नुकसानीमुळे आणि सरकारने केलेल्या तुटपुंज्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. त्यातच पीकविम्याबद्दल सरकारने यंदा उंबरठा उत्पादनाचे सूत्र लावल्याने नेमकी नुकसानभरपाई मिळणार की नाही, मिळाली तर किती आणि कधी याचे उत्तर ना कृषी अधिकारी देत आहेत ना विमा कंपनी. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला आहे, त्यांना नुकसानभरपाई मिळणार आहे. .मात्र, ही मंजूर रक्कम तुटपुंजी असणार असून, त्याची अनिश्चितता आहे. त्यामुळे पीकविमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात नेमकी कधी जमा होणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. सोयाबीन, मका आणि इतर खरीप पिकांची आकडेवारी ३१ जानेवारीपर्यंत सादर केली जाते. तूर व कांद्याची आकडेवारी ३१ मार्चपर्यंत विमा कंपन्यांना दिली जाते. .त्यानंतर नुकसानभरपाई मिळेल. खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीन आणि इतर पिकांची आकडेवारी जानेवारीच्या अखेरीस सादर होत असल्याने, या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास फेब्रुवारी २०२५ महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगाम विमा योजनेत बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या पिकांचा समावेश होता. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के होता..उंबरठा उत्पादनाचे सूत्रया पिकांचे उंबरठा उत्पादन मागील सात वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादनाचे पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाणार आहे. सरासरी उत्पादन काढताना सोयाबीन पिकाच्या बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे..Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले.या वर्षी शासनाने उंबरठा उत्पादन हा निकष लावल्याने अतिवृष्टीच्या निकषावर कोणतीही नुकसानभरपाई विमा कंपनी देणार नाही. ६८ हजार खातेदारांनी खरीप पीकविमा काढलेला आहे. अतिवृष्टी हा निकष असता तर सुमारे ५०० कोटी रुपये तालुक्यात आले असते पण निकष बदलाचा मोठा फटका बसणार आहे.-भागवतराव सोनवणे, संयोजक, कर्जमुक्त शेतकरी अभियान, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.