Nashik News : नाशिक रोडचे खेरवाडी स्टेशन आता 'ऑटो हब'! महिंद्राच्या १०० गाड्यांचा पहिला एनएमजी रॅक रवाना

नाशिक रोड: भुसावळ विभागाने मालवाहतूक क्षेत्रात आणखी एक मोलाची कामगिरी बजावली आहे. खेरवाडी रेल्वेस्थानकावरून प्रथमच एनएमजी ऑटोमोबाइल रॅक लोडिंग यशस्वीरीत्या सुरू झाले आहे. ही कामगिरी नाशिक रोड आणि देवळाली येथील यशस्वी लोडिंगनंतरची पुढची महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली आहे. या उपक्रमामुळे विभागाची मालवाहतूक क्षमता अधिक बळकट झाली असून, ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे..खेरवाडी गुड्स शेडवरून दर्शील लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. या कंपनीसाठी लोडिंग सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून महिंद्रा लिमिटेडच्या १०० वाहनांचे (स्कॉर्पिओ, थार,) एकूण २५ एनएमजी वॅगनचा समावेश असलेला रॅक फतुहा (दानापूर विभाग, पूर्व मध्य रेल्वे) येथे रवाना करण्यात आला. .या रॅकमधून विभागाला १६.८५ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ही कामगिरी भुसावळ विभागाच्या बिझनेस डेव्हलपमेंट युनिटच्या सातत्यपूर्ण विपणन प्रयत्नांचे, ग्राहकांशी अधिक प्रभावी संवादाचे व कार्यक्षम नियोजनाचे फलित आहे..नाशिकच्या महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा कंपनीने नाशिक रोड आणि देवळाली कॅम्प रेल्वेस्थानकाहून भारतात विविध ठिकाणांसाठी रेल्वेशी करार केला असून, आपल्या कार ठिकठिकाणी पाठविणे सुरू केले आहे. एक लाखाहून अधिक महिंद्राच्या गाड्या रेल्वेने पाठविण्यात आल्या आहेत. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये भर पडल्यामुळे आता नाशिकच्या खेरवाडी स्थानकापासून कार वाहतुकीची सुविधा सुरू झाली..Navale Bridge: नवले ब्रिजवर नेहमी अपघात का होतात? कोणती काळजी घेतली पाहिजे?.ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला ‘बूस्ट’नाशिकमध्ये ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री सध्या वेग धरत आहे, अशातच मल्टिनॅशनल कंपनी नाशिकमध्ये आपला व्यवसाय वाढावा यासाठी तळ ठोकून आहेत. त्यातच महिंद्र कंपनीमुळे रेल्वेला ट्रान्स्पोर्टद्वारे चांगला महसूल मिळत आहे. दिल्ली, रायपूर, पाटणा, कोलकता, चंडीगड, गुवाहाटी, जयपूर, अहमदाबाद येथे स्कॉर्पिओ, बोलेरो, थार, थ्री हंड्रेड या गाड्या नाशिकहून ट्रान्स्पोर्ट होत होत्या. .पिक-अप पुण्याहून नाशिकला रस्त्याने येत त्या रेल्वेमार्गे ट्रान्स्पोर्ट होत असत. आता खेरवाडी स्थानकावरून थेट पूर्वेकडे कोलकाता, तसेच दक्षिणेकडे बेंगळुरू येथे पाठविल्या जातील. यामुळे एकंदरीतच नाशिकच्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला ‘बूस्ट’ मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया उद्योजक व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.