नाशिक

Marathi Rangabhoomi : मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त नाशिक शाखेकडून पुरस्कारांची घोषणा; ५ नोव्हेंबरला प्रशांत दामले यांच्या हस्ते वितरण

Nashik Branch Announces Annual Marathi Rangabhoomi Awards 2025 : अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेतर्फे जाहीर झालेल्या मराठी रंगभूमी पुरस्कार विजेत्यांची पत्रकार परिषदेत घोषणा. उपस्थित रवींद्र कदम, सुनील ढगे व अन्य सदस्य.
Prashant Damle

Prashant Damle

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेतर्फे दरवर्षी मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त दिले जाणारे पुरस्कार सोमवारी (ता. २७) जाहीर करण्यात आले. यात दिग्दर्शक सुरेश गायधनी, अभिनेते अरुण भावसार, अभिनेत्री लक्ष्मी पिंपळे यांचा समावेश असून, पुरस्कार वितरण सोहळा ता. ५ नोव्हेंबरला महाकवी कालिदास कलामंदिरात दुपारी बाराला होईल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
award
prashant damle
culture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com