Marathi Rangabhoomi : मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त नाशिक शाखेकडून पुरस्कारांची घोषणा; ५ नोव्हेंबरला प्रशांत दामले यांच्या हस्ते वितरण

नाशिक: अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेतर्फे दरवर्षी मराठी रंगभूमी दिनानिमित्त दिले जाणारे पुरस्कार सोमवारी (ता. २७) जाहीर करण्यात आले. यात दिग्दर्शक सुरेश गायधनी, अभिनेते अरुण भावसार, अभिनेत्री लक्ष्मी पिंपळे यांचा समावेश असून, पुरस्कार वितरण सोहळा ता. ५ नोव्हेंबरला महाकवी कालिदास कलामंदिरात दुपारी बाराला होईल. .सदर पुरस्कार नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखेचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रशांत दामले आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या हस्ते वितरित केले जाणार असल्याची माहिती नाट्य परिषद नाशिक शाखेचे अध्यक्ष रवींद्र कदम, प्रमुख कार्यवाह सुनील ढगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..या वेळी श्रिया जोशी, चंद्रकांत जाडकर, आनंद जाधव, पीयूष नाशिककर आदी उपस्थित होते. पुरस्कार निवड समितीत रवींद्र कदम, सुनील ढगे यांच्यासह नाट्य परिषदेचे खजिनदार ईश्वर जगताप, सहकार्यवाह राजेश भुसारे, सुनील परमार यांचा समावेश होता..पुरस्कार विजेते असेदत्ता भट स्मृती पुरस्कार (अभिनय, पुरुष) : अरुण भावसारशांता जोग स्मृती पुरस्कार (अभिनय, स्त्री) : लक्ष्मी पिंपळेप्रभाकर पाटणकर स्मृती पुरस्कार (दिग्दर्शन) : सुरेश गायधनीनेताजी भोईर स्मृती पुरस्कार (लेखन) : रवींद्र बेंद्रेपुरोहित स्मृती पुरस्कार (बालरंगभूमी) : सागर रत्नपारखी.जयंत वैशंपायन स्मृती पुरस्कार (सांस्कृतिक पत्रकारिता) : प्रशांत भरवीरकरचारुदत्त दीक्षित पुरस्कृत (पार्श्वसंगीत व नाट्यसंगीत) : मृदुला पिंपळेडॉ. रामदास बरकले स्मृती पुरस्कार (लोककला) : विश्वास कांबळेशाहीर गजाभाऊ बेणी स्मृती पुरस्कार (शाहिरी) : बाळासाहेब आव्हाडनारायण देशपांडे स्मृती पुरस्कार (रंगकर्मी कार्यकर्ता) : विजय शिंगणेरंगतपस्या युवा पुरस्कार (अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन) : प्रथमेश जाधववामनदादा कर्डक स्मृती पुरस्कार (सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य) गणेश उन्हवणे.