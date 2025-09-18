नाशिक

Nashik Crime : खंडणी न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी; अवैध सावकाराचा कुटुंबालाही धोका

Nashik Youth Abducted by Illegal Moneylender : नाशिक उपनगर पोलिसांनी अवैध सावकारांकडून अपहरण व खंडणी प्रकरणाची तपासणी सुरू केली आहे, युवक संदीप भास्कर गायकर यांच्या फिर्यादीनुसार संशयितांविरोधात कारवाई होत आहे.
नाशिक: व्याजाने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी गेलेल्या जेलरोड येथील युवकास अवैध सावकाराने कारमध्ये डांबून अपहरण केला. त्यानंतर त्यास एकलहरे येथे नेत गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवून साडेतीन लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. खंडणी न दिल्यास कुटुंबीयांना जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात सावकार कैलास मैद, रवी सोळशे व त्यांच्या कारचा चालक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

