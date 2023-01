Nashik Crime News : सिन्नर येथून 10 वर्षीय बालकाचे अपहरण

By

सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर शहरातील वावीवेस भागातून गुरूवार ता. ०५ सायंकाळच्या सुमारास दहा वर्षीय बालकाचे अपहरणाच्या घटनेची माहिती समोर आली आहे. चिराग तुषार कलंत्री असे या बालकाचे नाव असल्याचे समजते.(Kidnapping of 10 year old boy from Sinnar Nashik Crime News)

हेही वाचा : ..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

हेही वाचा: Nashik Crime News : शहरात 3 घरफोड्या; साडेसहा लाखांचा ऐवज लंपास

क्रमांक नसलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या ओमनी कार मधून आलेले तिघांनी या बालकाचे अपहरण केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. नाशिक पुणे महामार्गावर गुरेवाडी फाट्याजवळ या कारचे मोबाईल लोकेशन पोलिसांना मिळाले.

कारण अपहरण कर्त्यांनी चिरागच्या वडिलांना आपण त्याचे अपहरण केल्याचे फोनवरून सांगितले होते. मात्र गुरेवाडी फाट्यावर मोबाईल फोन स्विच ऑफ करून अपहरण कर्त्यांनी गुंगारा दिला.

याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती सांगितली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

हेही वाचा: Nashik Crime News : लग्नाच्या आमिषाने तरुणीवर बलात्कार; ॲट्रॉसिटी अन्वये गुन्हा दाखल