नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये किन्नर आखाड्याची जय्यत तयारी; प्रभू रामांचे अभय असलेला किन्नर आखाडा श्रेष्ठ मानला जातो

Kinnar Akhada Prepares for Upcoming Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पंचवटी-काळाराम मंदिर परिसरात किन्नर आखाड्याची छावणी उभारणी सुरू आहे, ज्यात धर्मध्वज उभारणी व साधूंच्या बैठकीची व्यवस्था केली जात आहे.
Kinnar Akhada

Kinnar Akhada

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्री काळाराम मंदिर परिसर, त्र्यंबकेश्‍वर परिसर या ठिकाणी किन्नर आखाड्याची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. पौराणिकरीत्या अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रदेशात किन्नरांच्या आगमनामुळे धार्मिक वातावरण अधिकच भारले असून, पंचवटीचा आध्यात्मिक इतिहास नव्या अर्थाने उजेडात येत आहे. किन्नरांना म्हणजे उपदेवतांना खुद्द प्रभू श्रीरामांचे अभय असल्याने त्यांचा आखाडा सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात श्रेष्ठ आखाडा मानला जातो.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Event
temple
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com