Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये किन्नर आखाड्याची जय्यत तयारी; प्रभू रामांचे अभय असलेला किन्नर आखाडा श्रेष्ठ मानला जातो

नाशिक: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्री काळाराम मंदिर परिसर, त्र्यंबकेश्वर परिसर या ठिकाणी किन्नर आखाड्याची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. पौराणिकरीत्या अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रदेशात किन्नरांच्या आगमनामुळे धार्मिक वातावरण अधिकच भारले असून, पंचवटीचा आध्यात्मिक इतिहास नव्या अर्थाने उजेडात येत आहे. किन्नरांना म्हणजे उपदेवतांना खुद्द प्रभू श्रीरामांचे अभय असल्याने त्यांचा आखाडा सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात श्रेष्ठ आखाडा मानला जातो. .पंचवटीत प्रभू श्रीराम, सीता व लक्ष्मण यांनी वनवास काळात दीर्घकाळ वास्तव्य केले. गोदावरी तट, रामघाट, काळाराम मंदिर, सीतागुंफा यांसारख्या प्राचीन स्थळांमुळे हा परिसर पौराणिक वारसा जपणारा मानला जातो. प्रभू श्रीराम यांचे वास्तव्य आणि कुंभमेळा यामुळे नाशिकला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे याठिकाणी अनेक साधू पुढील दोन वर्षांसाठी तळ ठोकण्याकरिता आले आहेत..अनेक आखाडे येथे येतात, अमृतस्नान करतात आणि पुण्यसंचय करतात. हाच वारसा पुढे नेणाऱ्या साधकांमध्ये किन्नर परंपरेचे साधूही आहेत. पुराणांमध्ये देवतांचे गण, अर्धदैवी योगी, संगीत-नृत्यसेवा करणारे गंधर्वसदृश दिव्य समुदाय म्हणून किन्नरांचे वर्णन केले आहे. किन्नर आखाड्याची उपस्थिती आध्यात्मिकता अधोरेखित करते. त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व अनेक काळापासून अबाधित आहे..किन्नर आखाड्याची विशेष तयारीपंचवटीत सध्या किन्नर आखाड्याची छावणी उभारणीला सुरुवात झाली असून, धर्मध्वज उभारणी, साधूंची बैठक व्यवस्था, नागरी सोयींचे नियोजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांची आखणी अशी कामे वेगाने सुरू आहेत. यात वैष्णव व नागा आखाडा, सनातनी आखाडा व सती संप्रदाय आखाडा असे विभाग आहेत..भाविकांमध्ये उत्सुकता वाढलीकिन्नर आखाड्याचे धार्मिक कार्यक्रम, शस्त्रपूजा, आरती, प्रवचने ही अनेकांसाठी आकर्षण ठरतील. विशेषतः पंचवटीतील रामतीर्थ- काळाराम मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. पंचवटी परिसरात किन्नरांनी आपला डेरा वसविला..असा आहे पौराणिक संदर्भवाल्मीकी रामायणात आलेल्या संदर्भानुसार प्रभू श्रीरामचंद्र जेव्हा वनवासात जाण्यासाठी निघाले, तेव्हा त्यांना सोडविण्यासाठी अयोध्येतील सर्व पुरुष, स्त्रिया, किन्नर वेशीपर्यंत आले. बराच काळ विलाप झाल्यावर प्रभू रामचंद्रांनी 'हे बंधू-भगिनींनो, तुम्ही परत जा' असे सांगून त्यांना नगरीत परतण्याची विनंती केली. मात्र, प्रभू रामचंद्र जेव्हा वनवासातून परत आले, तेव्हा किन्नर तेथेच बसून होते. त्यांना विचारले असता, 'तुम्ही आम्हाला जाण्यास सांगितले नाही,' असे भावनाशील उत्तर त्यांनी दिले, तेव्हा त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन रामांनी अभय दिले. तेव्हापासून किन्नरांना सन्मान प्राप्त झाला..आमच्या नागा आखाड्याची तयारी त्र्यंबकेश्वर येथे जोरात सुरू आहे. आम्ही जागेसाठी मागणी केली. लवकरच जागा मिळेल. आमचा हा पहिला कुंभ आहे. इतर आखाड्यात जसे साधू-संत असतात, तसेच आमच्या आखाड्यातही आहेत. आमच्याकडेही होम-हवन, अन्नदान, संगीत कार्यक्रम, भागवत कथा होईल.- श्री श्री श्री १००८ महामंडलेश्वर पायलगुरू नंदगिरी, जुना आखाडा एवंम किन्नर आखाडा.