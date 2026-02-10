Nashik News : नाशिकमध्ये किन्नर समाज आक्रमक! धर्मांतराच्या दबावाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

नाशिक: जिल्ह्याच्या किन्नर समाजाच्या गादीपतीने धर्मांतर करण्यास सांगितल्याने त्यांच्याविरोधात इतर किन्नरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी (ता. ९) मोर्चा काढला. या वेळी सकल हिंदू समाजाने मोर्चाला पाठिंबा देत सहभाग घेतला. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे याही मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. घारपुरे घाट ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा नेण्यात आला..जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सलमा गुरू आणि तिच्या साथीदारांनी पारंपरिक पद्धतीने देवदेवतांची पूजा करायची नाही म्हणून धमकी देत धार्मिक भावना दुखावल्या. हिंदू किन्नर आखाड्यावर ताबा मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. .सलमा गुरू यांनी अपशब्द वापरल्याचेही त्यात म्हटले आहे. याबाबत सिन्नर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. हिंदू पूजा पद्धतीला विरोध म्हणजे संविधानाला विरोध असून त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकार व तत्त्वे यांचा अपमान करणाऱ्या व सार्वजनिक शांतता व सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या समाजकंटकांना शिक्षा व्हावी, असे निवेदनात म्हटले आहे..सलमा गुरूची शिष्या अब्दूल शेख ऊर्फ पार्वती पाटील हिने ‘धर्मांतर कर, नाहीतर १५ लाख रुपये दे’ अशी मागणी केल्याने पंचवटी पोलिस स्टेशन येथे खंडणीचा व जीवे मारण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोघींना अटक व्हावी अशी मागणी निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आली आहे..मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! नवं मेट्रो स्टेशन सुरू होणार; अंधेरी ते मानखुर्द मेट्रो लाईन कशी असणार? जाणून घ्या मार्ग आणि स्टेशन्स....कथडा भागात किन्नर समाजाच्या वतीने संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात उपस्थित वैष्णव किन्नर आखाडा प्रमुख स्वामी हेमांगी सखी यांनी किन्नराने केलेल्या आरोपाचे खंडन करत मोर्चाला पाठिंबा नसल्याचे सांगितले होते. याबाबत भद्रकाली पोलिस ठाणे, पोलिस आयुक्तालय, पोलिस उपायुक्त कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.