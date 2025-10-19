नाशिक

Crime News : किरकोळ वादातून चाकू हल्ला आणि खून! फरारी आरोपी राजूचा ११ वर्षांपूर्वीचा थरार; संजय पिसेंची यशस्वी उकल

The Knife Attack Incident in Nanded Airport Police Limits : नांदेड येथील विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत किरकोळ वादातून खून करून फरार झालेल्या आरोपी राजूचा शोध घेणारे आणि गुन्ह्याची यशस्वी उकल करणारे तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक संजय पिसे त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
किरकोळ वादाचा जाब विचारल्याने युवकाने दोघांच्या पोटात चाकू भोसकल्याची घटना नांदेड शहरातील विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. यात एकाचा मृत्यू झाला; तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर फरारी झालेल्या आरोपी युवकाची कोणालाही काहीही माहिती नव्हती. विमानतळ पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक संजय पिसे यांनी शोधमोहीम राबवत गुन्ह्याची उकल केली.

