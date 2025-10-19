Crime News : किरकोळ वादातून चाकू हल्ला आणि खून! फरारी आरोपी राजूचा ११ वर्षांपूर्वीचा थरार; संजय पिसेंची यशस्वी उकल

किरकोळ वादाचा जाब विचारल्याने युवकाने दोघांच्या पोटात चाकू भोसकल्याची घटना नांदेड शहरातील विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. यात एकाचा मृत्यू झाला; तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर फरारी झालेल्या आरोपी युवकाची कोणालाही काहीही माहिती नव्हती. विमानतळ पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक संजय पिसे यांनी शोधमोहीम राबवत गुन्ह्याची उकल केली. .नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे हे २०१३-१४ मध्ये नांदेड पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत विमानतळ पोलिस ठाण्यात सहायक पोलिस निरीक्षक म्हणून कर्तव्य बजावत होते. याच पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विडी कामगारनगर हा कामगार वसाहतीचा झोपडपट्टीचा परिसर होता. .२०१३ या वर्षातील जुलै महिना असेल. विडी कामगारनगरमध्ये रात्रीच्या वेळी वाद होऊन दोघांच्या पोटात चाकू भोसकल्याची माहिती पोलिस ठाण्यात आली. कर्तव्यावर असलेले सहायक निरीक्षक संजय पिसे हे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. चाकू भोसकण्यात आलेल्या दोघांपैकी एकाचा रुग्णालयात उपचार सुरू होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता; तर दुसऱ्यावर उपचार सुरू होते. चाकू भोसकणारा राजू नामक युवक फरारी झाल्याचे जमलेल्या नागरिकांनी पोलिसांना सांगितले. पिसे हे पथकासह विडी कामगारनगरमधील घटनास्थळी पोहोचले. राजूबाबत चौकशी केली असता, तो घर सोडून फरारी झाला होता..वीजजोडणी कट केल्याचे कारणआरोपी राजू हा मूळचा परभणी जिल्ह्यातला. रोजगारानिमित्त तो काही महिन्यांपासून नांदेडला आला होता. विडी कामगारनगरमध्ये भाड्याने खोली घेऊन राहत होता. समोरच्या घरातूनच त्याने भाड्याने विजेची जोडणी घेतली होती. दिवसभर मिळेल ते काम करून रात्री खोलीवर येताना तो मद्याच्या नशेत असायचा. त्याला मद्याचे व्यसनच जडलेले होते. जुलैच्या एके दिवशी ज्यांच्याकडून त्याने वीजजोडणी घेतली होती, त्या कमलाकर यांनी ती कट केली..रात्री राजू जेव्हा मद्याच्या नशेत खोलीवर आला, तेव्हा त्याला खोलीतील वीज कट केल्याचे लक्षात आले. त्याने त्याबाबत कमलाकर यांना जाब विचारला असता त्यांनी वीज कट केल्याचे सांगितले. तसेच, पुन्हा विजेचे कनेक्शन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे राजू याने त्यांना शिवीगाळ केली. बराच वेळ होऊनही तो कमलाकर यांना दारूच्या नशेत शिवीगाळ करीत होता. त्यामुळे कमलाकर यांनी शेजारच्यांना सांगितले. त्यातील दोन जण आरोपी राजूला जाब विचारायला गेले. तरीही राजू शिव्यांची लाखोली वाहतच होता. .आसपासचे रहिवासी जमा झाले. सारे त्याला शिवीगाळ करू नको, असे सांगत होते. तरीही तो साऱ्यांना शिवीगाळ करीत गोंधळ घालत होता. अखेर कमलाकर यांच्या शेजारचे गोविंद आणि सुनील हे त्याला शिवीगाळबाबत जाब विचारायला त्याच्याजवळ गेले. त्या वेळी त्याचा राग अनावर झाला आणि त्याने त्याच्या खोलीत असलेला चाकू आणून गोविंद आणि सुनील या दोघांच्याही पोटात भोसकला. .त्यानंतर तो गर्दीतून फरारी झाला. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना रहिवाशांनी उपचारांसाठी रुग्णालयात नेले. उपचार सुरू करण्यापूर्वीच गोविंद यांचा अतिरक्तस्रावामुळे मृत्यू झाला. तर, सुनील यांच्यावर वेळीच उपचार झाल्याने ते बचावले. या प्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यात खून आणि प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..रेखाचित्रावरून शोध सुरूगोविंद आणि सुनील यांच्यावर हल्ला केल्यावर राजू घटनास्थळावरून फरारी झाला होता. तो मूळचा कुठला, त्याचे गाव कोणते हे कोणालाही माहिती नव्हते. विडी कामगारनगरमधील खोलीतही तो एकटाच राहत होता. दिवसभर मिळेल ते काम करायचा. रात्री मात्र तो दारूच्याच नशेत असायचा. त्यामुळे त्याची फारशी माहिती कोणाला नव्हती. त्याच्याकडे मोबाईलही नव्हता. त्यामुळे त्याचा शोध घेणेही पोलिसांना अडचणीचे ठरत होते. .आसपासच्या नागरिकांनी केलेल्या वर्णनावरून आरोपी राजूचे रेखाचित्र काढण्यात आले. त्या रेखाचित्राच्या अनेक प्रती तयार करीत त्याच शहरासह जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यात पाठविण्यात आल्या. तसेच, नांदेडनजीकचे परभणी, लातूर, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये रेखाचित्राच्या प्रती पाठवून रेखाचित्रातील व्यक्ती खुनी असल्याने त्याची माहिती मिळाल्यास विमानतळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले..पथक परभणीत...आरोपी राजू हा परभणी जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याची माहिती सहायक निरीक्षक संजय पिसे यांना मिळाली होती. त्यांनी एक पथक तयार करून ते परभणीत पाठविले. दोन दिवस तळ ठोकूनही परभणीत त्याचा ठावठिकाणा पोलिसांना मिळाला नाही. परभणी शहरासह जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये राजूचे रेखाचित्र पाठविण्यात आले होते. .गोविंद यांचा खून झाल्यावर पाचव्या दिवशी पिसे यांना परभणीतून फोन आला आणि रेखाचित्रातील व्यक्ती शहरात असल्याची खबर मिळाली. पिसे हे पथकासह परभणीत दाखल झाले. राजू परभणीतील एका स्लम परिसरात आडोशाला राहत होता. दिवसभर तो बाहेर पडत नव्हता, तर सायंकाळनंतर काहीतरी घेण्यासाठी म्हणून तो बाहेर पडायचा. एक दिवस त्याच्यावर पाळत ठेवून तो आरोपी राजू असल्याची खात्री पटताच त्याला सापळा रचून ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..अंडरट्रायल सुनावणी२०१३ मध्ये आरोपी राजूला खून आणि प्राणघातक हल्ल्याच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. सहायक निरीक्षक पिसे यांनी गुन्ह्याचा सखोल तपास करीत सबळ पुराव्यांसह न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. आरोपी राजू याला खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत जामीन मिळालाच नाही. साडेतीन-चार वर्षांनी खटल्याचा निकाल होऊन नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी राजूला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली..चाकू, कपडे फेकले खड्ड्यातगोविंद आणि सुनील यांच्यावर चाकूहल्ला केल्यावर राजू विडी कामगारनगरमधून फरारी झाला होता. त्याच्या अंगावरील शर्टावर रक्ताचे डाग होते. सुरुवातीला त्याला काही समजले नाही. रागाच्या भरात त्याने दोघांच्याही पोटात चाकू भोसकला होता. तेथून पलायन केल्यावर तो रस्त्यावर आला. अंगावरील रक्ताने माखलेला शर्ट आणि हातातील चाकू त्याने रस्त्यालगतच्या खड्ड्यात फेकून दिले..Crime News : नाशिक हादरले! घरगुती वादातून तरुणाचा भररस्त्यात दुचाकी जाळत आत्मदहनाचा थरार.त्यानंतर त्याने रस्त्यावरील वाहनांना हात दिला आणि लिफ्ट मागत परभणीत आल्याचे सहायक निरीक्षक पिसे यांना तपासात सांगितले. अटक करून पोलिसांनी त्याला कपडे अन् चाकू फेकला त्या ठिकाणी आणले. त्याने दाखविलेल्या ठिकाणी रक्ताने माखलेला शर्ट आणि चाकू पोलिसांना मिळाला. भक्कम पुरावा पोलिसांच्या हाती लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 