Kojagiri Puja 2025: नाशिकमध्ये कोजागरीमुळे दुधाची मागणी १० हजार लिटरने वाढली; आज दर ₹१०० पार करण्याची शक्यता

जुने नाशिक: कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दुधाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. प्रमुख विक्रेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण शहरभरात सुमारे दहा हजार लिटरने मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दरातही वाढ झाली आहे. रविवारी ८५ रुपये लिटरने दूध विक्री झाले असले तरी सोमवारी प्रति लिटर शंभर रुपये दूध विक्री होण्याची शक्यता विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे..कोजागरी पौर्णिमेस दूध आटवून प्रसादरुपी सेवन केले जाते. सार्वजनिक स्तरावरही तरुणांकडून तसेच सार्वजनिक मंडळाकडून दूध आटवून प्रसादाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे दुधाची मागणी वाढली आहे. काहींनी रविवारीच दूध खरेदी केले. काही जणांनी मात्र दूध नाशवंत असल्याने खरेदी न करता कोजागरीसाठी विक्रेत्यांकडे मागणी राखून ठेवली. .लहान मोठ्या प्रत्येक दुकानदाराकडे सुमारे पाचशे ते हजार लिटरने मागणी वाढल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले आहे. अशा पद्धतीने संपूर्ण शहरभरातील विक्रेत्यांकडून सुमारे दहा हजार लिटरने मागणी वाढली आहे. वेळेवर दुधाच्या प्रमाणानुसार दरात वाढ होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. रविवारी काहीशी मागणी कमी असल्याने प्रति लिटर ८५ रुपये दुधाचे दर होते. सोमवारी (ता.६) १०० अथवा त्यापेक्षा अधिक दराने दूध विक्री होण्याची दाट शक्यता आहे..आवक कमी, मागणीत वाढकोजागरीनिमित्त मागणीत दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यातच दिवाळी सणानिमित्ताने मिठाई तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांकडूनही अतिरिक्त दुधाची मागणी होत असल्याने दुधाची कमतरता भासू लागली आहे. आवक तितकीच आणि मागणीत मात्र वाढल्याने दर आकाशाला भिडले आहेत. ७० ते ८० रुपये लिटर विक्री होणारे दूध आणि काही दिवसांपूर्वी शंभरी पार केली होती. सोमवार आणि मंगळवारी अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होण्याचेही सांगण्यात आले..Wani News : सप्तशृंगगडावर आज रंगणार कोजागरीचा महासोहळा; कावड यात्रेसह तृतीयपंथीयांचा छबिना उत्सव.कोजागरीनिमित्त प्रत्येक विक्रेत्यांकडे अतिरिक्त मागणी होत आहे. माझ्याकडेही हजार ते दीड हजार लिटरने मागणी वाढली आहे. अशाप्रकारे संपूर्ण शहरात सुमारे दहा हजार लिटरने मागणी वाढल्याचे निदर्शनात आले आहे.- शिराजुद्दीन कोकणी, दूधविक्रेता.