Kojagiri Puja 2025: नाशिकमध्ये कोजागरीमुळे दुधाची मागणी १० हजार लिटरने वाढली; आज दर ₹१०० पार करण्याची शक्यता

Surge in Milk Demand During Kojagiri Pournima : जुने नाशिकसह संपूर्ण शहरात कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दुधाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या मागणीमुळे तसेच दिवाळीमुळे मिठाई व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त खरेदीमुळे दुधाच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दुधाच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. प्रमुख विक्रेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण शहरभरात सुमारे दहा हजार लिटरने मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दरातही वाढ झाली आहे. रविवारी ८५ रुपये लिटरने दूध विक्री झाले असले तरी सोमवारी प्रति लिटर शंभर रुपये दूध विक्री होण्याची शक्यता विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

