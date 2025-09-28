नाशिक

Nashik Crime : सासरच्या छळाला कंटाळून गर्भवती महिलेने संपवली जीवनयात्रा

Pregnant Woman Commits Suicide in Kokani Pada, Baglan : बागलाण तालुक्यातील कोकणीपाडा येथे सासरच्या छळाला कंटाळून वैशाली सुनील पवार या गर्भवती महिलेने आत्महत्या केली. तिचा मृतदेह नदीपात्रात तरंगताना आढळला.
आराई: कोकणीपाडा (ता. बागलाण) येथे सासरच्या छळाला कंटाळून एका गर्भवती महिलेने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. वैशाली सुनील पवार (वय १९) असे त्या महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तिचा पती सुनील नानाजी पवार याच्यासह सासू- सासरे अशा तिघांना अटक केली आहे.

