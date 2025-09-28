Nashik Crime : सासरच्या छळाला कंटाळून गर्भवती महिलेने संपवली जीवनयात्रा

आराई: कोकणीपाडा (ता. बागलाण) येथे सासरच्या छळाला कंटाळून एका गर्भवती महिलेने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. वैशाली सुनील पवार (वय १९) असे त्या महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तिचा पती सुनील नानाजी पवार याच्यासह सासू- सासरे अशा तिघांना अटक केली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. २६) दुपारच्या सुमारास कोकणीपाडा वस्तीतील लहान मुले नदीपात्रालगत खेळत असताना त्यांना नदीत एक मृतदेह तरंगताना दिसला. त्यांनी तातडीने वस्तीतील रहिवाशांना ही घटना सांगितली असता, त्यांनी नदीपात्राकडे धाव घेतली, तोपर्यंत पोलिसांना कळविण्यात आले. पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर तातडीने सटाणा रुग्णालयात दाखल केला. .तेथे डॉक्टरांनी तपासणी करत वैशाली आणि तिच्या पोटातील गर्भाला मृत घोषित केले. सुरवातीला नदीत बुडून मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र पोलिसांनी माहिती घेत तपास केला असता, त्यात वैशालीचा सासरी छळ करण्यात येत असल्याचे समजले. तिच्या माहेरच्यांनीही वैशालीचा छळ करण्यात येत होता, असा आरोप केला. सततच्या त्रासामुळे ती कंटाळली होती..Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी.सटाण्याचे पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील आणि उपनिरीक्षक दत्तात्रय राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत पोलिसांनी सासरी छळ होत असल्याच्या संशयावरून पतीसह सासू सुशीला नानाजी पवार व सासरे नानाजी पवार यांच्याविरोधात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली. दरम्यान, वैशालीवर माहेरी तिळवण येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हवालदार खांडेकर, जाधव तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.