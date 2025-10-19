नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या वावरे महाविद्यालयाचे ४ गुणवंत खेळाडू 'राज्यस्तरीय' स्पर्धेसाठी निवडले

Outstanding Performance at District-level Sports Meet : शांतारामबापू कोंडाजी वावरे महाविद्यालयाच्या चार गुणवंत खेळाडूंनी जलतरण आणि तायक्वांदो प्रकारात विभागीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत दिमाखदार कामगिरी केल्याने त्यांची राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
नाशिक: मराठा विद्याप्रसारक समाजाच्या सिडकोतील कर्मवीर शांतारामबापू कोंडाजी वावरे महाविद्यालयाच्या चार गुणवंत खेळाडूंनी जलतरण आणि तायक्वांदो प्रकारात विभागीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत दिमाखदार कामगिरी केल्याने त्यांची राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. ​दुर्भय खैरनार, हितेश पाटील (जलतरण) आणि कृपाल ओंदे, सुमेध जाधव (तायक्वांदो) अशी त्यांची नावे आहेत.

