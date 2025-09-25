Nashik News : 50 वर्षांनंतर कोंढारला स्वातंत्र्य! भार्डीपासून वेगळे होऊन मिळाली स्वतःची ओळख

नाशिक: भार्डी (ता. नांदगाव) ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून कोंढार हे गाव स्वतंत्र करण्यात आले. पण, गावाच्या सातबाऱ्यावर ‘ग्रुप ग्रामपंचायत भार्डी’ असाच उल्लेख कायम होता. त्यामुळे गावाच्या विकासाला खीळ बसत होती. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकरणाची दखल घेत कोंढारच्या सातबाऱ्यावरील ‘भार्डी’ नाव कमी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महसूल यंत्रणेने आवश्यक नोंदी घेऊन बदल केले. त्यामुळे कोंढारकरांना पन्नास वर्षांनंतर स्वतःची ओळख प्राप्त झाली..भार्डी ग्रामपंचायतीचे १९६६ साली विभाजन करून कोंढार हे गाव स्वतंत्र करण्यात आले. विभाजन होऊन दोन्ही गावे स्वतंत्र असतानाही कोंढारच्या सातबाऱ्यावर ‘ग्रुप ग्रामपंचायत भार्डी’ असाच उल्लेख होता. परिणामी, कोंढारच्या विकासात अडथळे येत होते. गावात शासनाच्या निधीतून योजना राबवण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच, ग्रामस्थांनाही शासनाच्या योजनांसाठी भार्डीवर अवलंबून राहावे लागत होते. त्यामुळे या प्रकरणातून मार्ग काढावा, अशी मागणी कोंढारवासीयांनी केली होती. त्यासाठी महसूल विभागाकडे वारंवार पाठपुरावादेखील केला जात होता..कोंढारवासीयांची अडचण लक्षात घेत विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी सातबाऱ्यावरून भोगवटादार नोंद कमी करून कोंढार स्वतंत्र करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नांदगाव तहसीलदार, तसेच कोंढार आणि भार्डी ग्रामपंचायतीने कागदपत्रांची पूर्तता केली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक अहवाल दिला. .त्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या प्रस्तावातील कागदपत्रांची छाननी करून ''भार्डी''चे नाव कमी करून कोंढारची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली. त्यामुळे पन्नास वर्षांनंतर कोंढार गावाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Maharashtra Governments : शेतजमिनींचे प्रलंबित तंटे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारची योजना पडली धुळखात, काय आहे योजना?."ग्रुप ग्रामपंचायत कोंढार हद्दीतील पण दप्तरी ग्रुप ग्रामपंचायत भार्डी हे नाव लागलेल्या गट क्रमांक ८१/०१, ८४, ११८, १४७, १६३, १६४, २११, २१३, २३४, २३६ या उताऱ्यांवर आता ''ग्रामपंचायत कोंढार'' असे नाव लागणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या विभाजनानंतरही दप्तरी भार्डीचेच नाव असल्याने अडचणी येत होत्या. याबाबत ग्रामपंचायतीने प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार हे आदेश देण्यात आले आहेत."- डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.