Nashik News : 50 वर्षांनंतर कोंढारला स्वातंत्र्य! भार्डीपासून वेगळे होऊन मिळाली स्वतःची ओळख

History of Kondhar Village and Bardhi Panchayat : नाशिक जिल्ह्यातील कोंढार गावाला 50 वर्षांनंतर स्वतंत्र ओळख मिळाली. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या पुढाकाराने सातबाऱ्यावरील ‘ग्रुप ग्रामपंचायत भार्डी’ हा उल्लेख वगळून स्वतंत्र ‘ग्रामपंचायत कोंढार’ अशी नोंद करण्यात आली, ज्यामुळे गावाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: भार्डी (ता. नांदगाव) ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून कोंढार हे गाव स्वतंत्र करण्यात आले. पण, गावाच्या सातबाऱ्यावर ‘ग्रुप ग्रामपंचायत भार्डी’ असाच उल्लेख कायम होता. त्यामुळे गावाच्या विकासाला खीळ बसत होती. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकरणाची दखल घेत कोंढारच्या सातबाऱ्यावरील ‘भार्डी’ नाव कमी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महसूल यंत्रणेने आवश्यक नोंदी घेऊन बदल केले. त्यामुळे कोंढारकरांना पन्नास वर्षांनंतर स्वतःची ओळख प्राप्त झाली.

