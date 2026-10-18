सातवी माळ अन सुट्टीच्या पर्वणीवर दीड लाखांवर भाविक जगदंबा चरणी लिन..! दोन दिवसांत कोटमगाव भाविकांच्या गर्दीने फुलले,कोट्यवधीची उलाढाल

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कोटमगाव: जगदंबा मातेची मूर्ती. दुसऱ्या छायाचित्रात दर्शनासाठी मंदिरात भाविकांची झालेली गर्दी.
दीड लाखांवर भाविक जगदंबा चरणी लीन
सातव्या माळेला कोटमगाव भाविकांच्या गर्दीने फुलले
सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता. १८ : दुष्काळाच्या सावटाखाली कोटमगाव येथील जगदंबा मातेची यात्रा शनिवारची सातवी माळ व रविवारची सुट्टी अशा लागोपाठ आलेल्या सुट्टीमुळे सुमारे लाखांवर भाविकांनी दर्शनासह यात्रेचा आनंद लुटला. शनिवारी सकाळी आठपासून सुरू झालेला गर्दीचा महापूर रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होता. दरम्यान, देवीच्या मंदिरास परिसरातील आकर्षक रोषणाई,यात्रेत असलेले पाळणे, रहाट गाडगे व त्यावरील रोषणाईने यात्रेला आगळे वेगळे रूप आले होते. भाविकांच्या गर्दीने खरेदी-विक्रीचा व्यवसायिकांना मोठा आधार मिळाला आहे.
कोटमगाव येथील नवसाला पावणाऱ्या श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी व श्री महासरस्वती या तीन देवींचे एकरूप जगदंबा मातेच्या दर्शनासाठी भाविकांची नवरात्रात नऊही दिवस रेलचेल असते.नवरात्रोत्सवात येथे भव्य यात्रा भरली असून नाशिकसह, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे आदी जिल्ह्यातून लाखो भाविक येथे दर्शनाला येत आहेत. सातव्या माळेला हाच आकडा ४० ते ५० हजारांवर गेला किंबहुना रात्री एक वाजेपर्यंत भाविकांची गर्दी होती. रविवारच्या सुट्टीमुळे ५० ते ६० हजारांवर पोहोचला होता. देवीच्या दर्शनासाठी प्रत्येक माळेगणिक भाविकांची गर्दी वाढत आहे.भक्तांमुळे कोटमगाव अक्षरशः फुलून गेले आहे. विशेषत : आज रविवारच्या सुट्टीमुळे ग्रामीण भागातील भाविकांनी देवीच्या दर्शनाची पर्वणी साधली.
दररोज पहाटे येवला शहर व आजूबाजूच्या गावातून हजारो भाविक पायी कोटमगाव येथे दर्शनासाठी जात असून सायंकाळी देखील सातनंतर अकरापर्यंत शहरातील भाविकांची गर्दी असल्याने हा रस्ता फुल्ल होऊन वाहत आहे. दररोज सायंकाळी नऊ वाजता अतिथींच्या हस्ते देवीची आरती केली जात असून मंदिरासमोरील प्रांगणात घटी बसलेल्या भाविकांसाठी दररोज विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.
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कोटमगाव उजळले
मंदिरावर केलेली सुंदर रोषणाई तसेच राहट पाळणे व इतर खेळण्यावरही प्रकाशदिवे उजळले असून विविध हॉटेल, दुकानांमध्येही रोषणाई केली असल्याने रात्रीच्या वेळेस हा संपूर्ण परिसर प्रकाशमय झालेला आहे.