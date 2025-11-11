Nashik Agriculture Exhibition : दीड लाख शेतकऱ्यांसाठी ज्ञानाची पर्वणी! १३ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान ठक्कर डोममध्ये आशियातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन

नाशिक: वातावरणातील आमूलाग्र बदलाच्या काळात शेती कशी करावी, याचे प्रात्यक्षिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेती करण्याचे तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने होत असलेले ‘कृषिथॉन- २०२५’ हे प्रदर्शन १३ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान ठक्कर डोममध्ये होणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होईल. .यंदा प्रथमच ‘लाइव्ह डेमो’ या विशेष उपक्रमाने कृषिथॉनला नवे रूप दिले जाणार असल्याची माहिती आयोजक संजय न्याहारकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सहआयोजक साहिल न्याहारकर, नितीन मराठे, युवराज पाटील, अरुण मुळाणे, चंद्रकांत ठक्कर उपस्थित होते..साहिल न्याहारकर म्हणाले, की ‘कृषिथॉन’चे यंदाचे हे १८ वे वर्षे आहे. प्रदर्शन यंदा अधिक व्यापक, माहितीपूर्ण आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असेल. यात शेतकऱ्यांना ४० हून अधिक भाजीपाल्यांच्या वाणांचे थेट रोपण, कीड व रोग व्यवस्थापन तसेच मशागत तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक पाहता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतील प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित मार्गदर्शन मिळणार आहे. दीड लाखाहून अधिक शेतकरी, कृषी विद्यार्थी आणि उद्योजक या प्रदर्शनाला भेट देतील, अशी अपेक्षा संयोजकांनी व्यक्त केली..३०० हून अधिक कंपन्या सहभागी‘कृषिथॉन- २०२५’ मध्ये देशासह परदेशातील ३०० हून अधिक नामांकित कृषी कंपन्या आणि संस्था सहभागी होणार आहेत. यामध्ये कृषिनिविष्ठा उत्पादक, बियाणे कंपन्या, कृषी अवजारे उत्पादक, ट्रॅक्टर व सिंचन कंपन्या, फवारणी यंत्रे उत्पादक, बँका, विमा कंपन्या, कृषी संशोधन केंद्रे, रोपवाटिका, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि विविध शासकीय विभागांचा सहभाग असणार आहे..हवामान बदलावर विशेष भरसहआयोजक नितीन मराठे म्हणाले, की हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी विज्ञानाधारित आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांची गरज आहे. ज्यासाठी या वर्षी ‘कृषिथॉन’मध्ये या विषयावर सखोल चर्चासत्रे होतील. शेतकऱ्यांना कृषितज्ज्ञ, संशोधक, उद्योजक, यशस्वी शेतकऱ्यांकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे..श्रीराम शेटे यांना पुरस्कार२०२५ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष घोषित झाल्याने यंदा ‘सहकारमहर्षी’ हा विशेष पुरस्कार कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर युवा शेतकरी (पुरुष व महिला), कृषी उद्योजक, प्रयोगशील संशोधक, कृषी विस्ताराशी संबंधित आणि गुणवंत कृषी विद्यार्थी यांचाही सन्मान केला जाणार आहे..Palghar News: लांबलचक पूल डोकेदुखी! पालघर रेल्वेस्थानकातील प्रवाशांसह नागरिकांचे हाल.चर्चासत्रांमधील महत्त्वाचे विषय :• कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा अॅनालिटिक्स आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर• टोमॅटो, कांदा आणि भाजीपाला उत्पादनातील सध्याच्या समस्या व बाजारपेठ व्यवस्थापन• हवामान बदलाचा कृषिनिविष्ठा विक्री व्यवस्थेवर परिणाम व उपाय• द्राक्ष उत्पादनातील हवामान बदल, व्यवस्थापन, नियोजन आणि अर्थव्यवस्था• महिलांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग व संधी• डाळिंब पिकाचे शाश्वत उत्पादन व अर्थकारण• हवामान बदल आणि शाश्वततेशी निगडित कृषी शिक्षण आणि संशोधन• शेतकरी सन्मान व विशेष पुरस्कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.