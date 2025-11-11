नाशिक

Nashik Agriculture Exhibition : दीड लाख शेतकऱ्यांसाठी ज्ञानाची पर्वणी! १३ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान ठक्कर डोममध्ये आशियातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन

Krishithon 2025: India’s largest agri-expo begins in Nashik : नाशिकमधील ठक्कर डोम येथे सुरू होणाऱ्या ‘कृषिथॉन-२०२५’ प्रदर्शनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शेती, हवामान बदल आणि नवतंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक शेतकऱ्यांना पाहता येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वातावरणातील आमूलाग्र बदलाच्या काळात शेती कशी करावी, याचे प्रात्यक्षिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेती करण्याचे तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने होत असलेले ‘कृषिथॉन- २०२५’ हे प्रदर्शन १३ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान ठक्कर डोममध्ये होणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते त्याचे उद्‌घाटन होईल.

