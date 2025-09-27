Nashik News : प्रवेश शुल्काचा फटका: शेतमाल वाहनांच्या विलंबामुळे दिंडोरी रोडवरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली

पंचवटी: नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल घेऊन येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांना मुख्य प्रवेशद्वारावर लागणाऱ्या वेळेमुळे बुधवारी (ता. २४) दुपारी अडीचच्या सुमारास दिंडोरी रोडवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा प्रवेशद्वारापासून थेट दिंडोरी नाक्यापर्यंत लागल्या होत्या. ही कोंडी सोडवून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बाजार समितीकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करीत होते..बाजार समितीच्या मुख्य आवारात जिल्हाभरातून शेतकरी भाजीपाला आणि फळभाज्या विक्रीसाठी घेऊन येतात. दिंडोरी रोडचा नाका ते बाजार समिती प्रवेशद्वारापर्यंतचा पश्चिमेकडील रस्ता हा मुळातच अरुंद आहे. त्यातच या रस्त्यावर काही ठिकाणी अतिक्रमण, बस थांबा, रिक्षा व टॅक्सी स्टँड, तसेच वापरात नसलेली पोलिस चौकी व पत्र्याचे शेड आहेत. या सर्व कारणांमुळे हा मार्ग अरुंद बनला आहे..या मार्गावरून शेतमाल घेऊन जाणारी वाहने, बसेस, रिक्षा, टॅक्सी, दुचाकी आणि कार-ट्रक अशा विविध प्रकारची वाहने सतत ये-जा करत असतात. दिंडोरीकडून येणाऱ्या वाहनांना मार्केटमध्ये प्रवेश करताना प्रवेश शुल्क भरावे लागते. शुल्क भरण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा दिंडोरी रोडच्या मुख्य भागात पोहोचतात, ज्यामुळे सरळ जाणाऱ्या वाहनांची मोठी कोंडी होते..Mumbai Red Alert: मुंबईकरांनो सावधान! हवामान विभागाने दिला रेड अलर्ट; 'या' भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता.बुधवारी दुपारी शेतमाल घेऊन येणाऱ्या वाहनांना प्रवेशासाठी विलंब झाल्यामुळे ही वाहनांची कोंडी थेट दिंडोरी नाक्यापर्यंत पोहोचली आणि त्यामध्ये सर्वच प्रकारची वाहने अडकून पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.