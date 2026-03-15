Nashik KTHM College : नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा: क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्काराने केटीएचएमचा गौरव

नाशिक: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळातर्फे दिला जाणारा क्रीडा क्षेत्रातील अत्यंत मानाचा उत्कृष्ट महाविद्यालय 'डॉ. वसंतराव निवृत्ती पवार करंडक' केटीएचएम महाविद्यालयाला पुणे येथे विद्यापीठात शुक्रवारी (ता. १३) प्रदान करण्यात आला. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, धावपटू कविता राऊत यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केला. .याप्रसंगी मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष विश्वास मोरे, प्राचार्या डॉ. कल्पना अहिरे यांच्यासह क्रीडा संचालकांनी हा सन्मान स्वीकारला. १३ वर्षांपूर्वी देखील केटीएचएम महाविद्यालयाने हा पुरस्कार मिळविला होता. महाविद्यालयाच्या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय, अखिल भारतीय विद्यापीठ, खेलो इंडिया, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव, पश्चिम दक्षिण आंतरविद्यापीठ अशा विविध स्तरांवर अनेक पदके जिंकून प्रावीण्य प्राप्त केले आहे..ज्या महाविद्यालयाचे खेळाडू अशा सर्वोच्च स्तरावरील स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करतात, तसेच, जास्तीत जास्त विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट सहभाग घेतात, त्याच महाविद्यालयाला या चषकाचा बहुमान दिला जातो. केटीएचएमच्या खेळाडूंनी यंदाच्या सत्रात पदकांची लयलूट केल्यामुळेच विद्यापीठाने या पुरस्कारासाठी महाविद्यालयाची निवड केली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. .याप्रसंगी महाविद्यालयाचे आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. शरद बिन्नौर, पूनम महाजन, कैलास लवांड, अविनाश कदम, उद्धव डेर्ले, सागर कडलग, नरेंद्र निकम, हेमंत पाटील, सुनील धोंडगे, हेमंत काळे, दौलत बेंडकोळी आदी उपस्थित होते..ॲड.ठाकरे म्हणाले, की क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी, खेळाडूंच्या देदीप्यमान यशामुळे महाविद्यालयाने क्रीडा क्षेत्रात पुन्हा एकदा वर्चस्व सिद्ध केले. विशेष म्हणजे संस्थेचे कर्मवीर असलेल्या डॉ. वसंतराव पवार यांच्या नावाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत दिला जाणारा मानाचा पुरस्कार संस्थेच्याच महाविद्यालयाला मिळणे ही अभिमानाची बाब आहे..यांचाही सन्मानया समारंभात प्राचार्या डॉ. कल्पना अहिरे, क्रीडा संचालिका डॉ. मीनाक्षी गवळी यांच्यासह रविना गायकवाड, सौरभ साळवे, कृष्णा आंबेकर, दर्शन गवळी, साक्षी जगताप, सफिया मुलानी, तेजस गडदे, विनय चौधरी, अक्षदा निगळ, तृप्ती शेवाळे, वैभवी बालसुब्रमण्यम, ओम कांगणे या राष्ट्रीय पदकविजेत्या खेळाडूंचाही विशेष सन्मान करण्यात आला.