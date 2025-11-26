Nashik Ring Road : सिंहस्थ २०२७ ची तयारी: नाशिक रिंगरोडसाठी भू-संपादन तातडीने पूर्ण करा; प्राधिकरणाचे निर्देश

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती रिंगरोड (परिक्रमा मार्ग) उभारण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी लागणाऱ्या आवश्यक जमिनीचे संपादन व मोजणीला नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. कुंभमेळ्यापूर्वी हा मार्ग करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत..नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाची बैठक मंगळवारी (ता.२५) दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून पार पडली. या वेळी प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, ‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त जलज शर्मा, महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री, सार्वजनिक बांधकामचे प्रादेशिक अभियंता प्रशांत औटी, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्राधिकरणामार्फत नुकतेच पाच हजार ६५८ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व प्रारंभ करण्यात आला . तसेच, नाशिक रिंगरोडला शासनाने मंजुरी दिली आहे. बैठकीत या मार्गासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन व मोजणीला मान्यता देण्यात आली. नाशिक विमानतळ येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल इमारत बांधकाम, नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधकामासही प्राधिकरणाने मान्यता दिली..बैठकीतील ठळक मुद्दे- विमानतळ विस्तारीकरणाची जबाबदारी ‘एमएसआयडीसी’वर- जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत प्राधिकरणासाठी भाडेतत्त्वावर घेणे- शहरातील वाहतूक नियत्रंणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नेमणूक करणे.Local Megablock: एल्फिस्टनचा ब्रीज हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेवर २३ तासांचा जम्बो ब्लॉक! पण एका अडथळ्यामुळे प्रशासनाचे काम अडचणीत; काय घडलं?.नवीन घाटांना मान्यताप्राधिकरणाच्या बैठकीत नाशिक शहरात लक्ष्मीनारायण मंदिर, नंदिनी एसटीपी, नवश्या गणपती, सोमेश्वर मंदिर व धबधबा येथे उभारण्यात येणाऱ्या नवीन नदीघाटांना मान्यता देण्यात आली. तसेच, सिंहस्थात बाहेरून येणारे पोलिस कर्मचारी, रेल्वे, एसटी महामंडळ, आरोग्य, स्वच्छता कर्मचारी यांच्या निवासासाठी मंगल कार्यालये अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सिंहस्थ कामांमुळे शहरात होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीसाठी ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.