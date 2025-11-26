नाशिक

Nashik Ring Road : सिंहस्थ २०२७ ची तयारी: नाशिक रिंगरोडसाठी भू-संपादन तातडीने पूर्ण करा; प्राधिकरणाचे निर्देश

Nashik Approves Land Acquisition for Ring Road Ahead of Kumbh 2027 : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत सिंहस्थ २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती रिंगरोड (परिक्रमा मार्ग) उभारण्यासाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादन व मोजणीला तातडीने मान्यता देण्यात आली.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती रिंगरोड (परिक्रमा मार्ग) उभारण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी लागणाऱ्या आवश्यक जमिनीचे संपादन व मोजणीला नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. कुंभमेळ्यापूर्वी हा मार्ग करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत.

