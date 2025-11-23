वृक्षतोडीसाठी रेटा, मनमानीचा हेका

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘ॲक्टिव्ह’ झालेल्या महापालिका प्रशासनाची विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेली मनमानी पावलो-पावली आता दिसू लागली आहे. तपोवनातील वृक्षतोड करताना घेतलेल्या भूमिका हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. त्यामुळे आता वृक्षतोड नव्हे, तर लोकांना गृहीत धरून चाललेल्या मनमानीवरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे..कांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, परंतु लोकशाहीत जेव्हा लोकांचेच ऐकले जात नाही, त्या वेळी प्रशासन लोकशाहीवर वरचढ झाल्याचे स्पष्ट होते. विषय आहे तो, तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी सुरु करावयाच्या सपाटीकरणाचा. सपाटीकरण करण्यासाठी १,८२५ वृक्षांची तोड केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष व प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून तेवढ्या झाडांवर पिवळ्या रंगाच्या फुल्या मारून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. .हरकती व सूचनांचा अक्षरश: पाऊस पडला असून टेबलावर ढीग साचला आहे. वृक्ष व प्राधिकरणाने निश्चय केला आहे. हरकती व सूचना हा फक्त सोपस्कार आहे. ज्या वेळी एखादी व्यक्ती किंवा वस्तूंवर फुली मारली जाते, त्या वेळी तो विषय नको असाच अर्थ शाळांमध्ये शिकविला आहे. तपोवनातील वृक्षांच्या बाबतीतही तेच आहे. ज्यांना समजायचे त्यांना हा विषय समजला आहे, त्यामुळे आता आंदोलन सुरु झाले आहे..विकासाच्या नावाखाली होणारी वृक्षतोड हा विषय नाही, येथे विषय आहे तो महापालिका प्रशासनाच्या मनमानीचा. प्रसंग फक्त तपोवनातील वृक्षतोडीपुरता नाही. सिंहस्थाची कामे सुरु झाली तेव्हापासूनच लोकांना विचारात न घेता परस्पर निर्णय घेतले जात आहेत. अर्थात या मागे अधिकाऱ्यांमध्ये लागलेली वर्चस्वाची स्पर्धा कारणीभूत आहे. जसे की, मुख्यमंत्र्यांना आम्ही कसे जलदगतीने कामे करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी धडपड सुरु आहे. .परंतु शासन पातळीपर्यंत खरी माहिती पोहोचते की नाही कोण जाणे, का माहिती कळूनही शासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते असाही देखील एक संशय आहे. विकासकामे करायची असतील तर लोकांचा विरोध गृहीत धरावाच लागतो. विरोध होत नसेल असे कुठे होणार नाही परंतु लोकांचे ऐकायचेच नाही. आम्ही म्हणू तेच खरे, अशा प्रकारच्या प्रशासनाच्या वागण्याला मनमानी, हेकेखोरपणा एवढेच शब्द उरतात..एक हजार ४७५ कोटी रुपये किमतीचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविताना झाडांची कत्तल झाली, लोकांना न विचारता ही कत्तल केली गेली. गंगापूर धरण ते शिवाजी नगर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी देखील अडीचशेहून अधिक वृक्षांची कत्तल झाली व अद्यापही शेकडो वृक्षांचे बळी पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प साकारला जाण्यापूर्वी मंजुरी देताना लोकभावनेचा विचार केला गेला नाही. बी.डी. भालेकर शाळेची इमारत पाडण्याचा व त्याच जागेवर विश्रामगृह बांधण्याचा विषय देखील याच प्रकारातला. .इमारत पाडावीच लागेल असा पवित्रा घेताना प्रशासनाने त्या जागेवर पुन्हा शाळाच बांधू असे स्पष्टीकरण अद्यापही दिले नाही. साखळी उपोषणकर्त्यांना आंदोलन आटोपते घ्यावे लागले. रामकाल पथ निर्माण करताना रस्ता रुंदीकरणासाठी पुरातन वाडे पाडण्याची भाषा बोलली गेली. स्थानिक आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी बाह्या सरसावल्यानंतर प्रशासन बॅकफुटवर गेले. अन्यथा तेथेही उद्रेकाची भाषा प्रशासनाकडून सुरू होती..रामकाल पथ साकारताना साठ कुटुंबांचे पुनर्वसन केल्याचा डंका प्रशासनाकडून वाजविला जात आहे. परंतु हिरावाडीत ज्या जागेवर पुनर्वसनाची इमारत उभी करायची आहे, त्या जागेवर प्रकल्प उभारण्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. अर्पण विहार भागात ॲम्युनिटी प्लॉटवर विशेष बांधकाम टीडीआरच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रकल्प उभारण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक अभय जैन यांच्या समवेत पुनर्वसन कराराला प्रशासनाने मंजुरी दिली. .परंतु बांधकाम व्यावसायिक जैन यांनी सदनिका विकताना ॲम्युनिटी प्लॉट हा अर्पण विहारचा असून त्यावर पार्क किंवा मंदिर बांधून मिळेल असे आश्वासन दिले होते. परंतु आता त्यावर रामकल्प पुनर्वसन प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने अर्पण विहारमधील नागरिकांची दिशाभूल करून फ्लॅट विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..ॲमिनिटी प्लॉटचा वापर सार्वजनिक सुविधांसाठीच करावा, सदर प्रकल्प रद्द करावा, जागे संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांची सुनावणी घ्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे त्यासाठी उपोषणाचा इशारादेखील दिला आहे. या लोकांचे देखील ऐकण्याची आवश्यकता आहे. तांत्रिक बाजू तपासून लोकांना आश्वासित करणे गरजेचे असताना प्रशासनाकडून त्यांचे साधे म्हणणेदेखील ऐकून घेतले जात नाही, याला हेकेखोरपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? ‘हम करे सो कायदा‘ सिंहस्थ विकासकामांच्या नावाखाली सध्या असेच सुरु आहे..PMC News : कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद ठेवल्यास खैर नाही! १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांवर महापालिकेची करडी नजर.एक तर सिंहस्थाचे नियोजन करताना लोकांना विश्वासात घेतले नाही. विकासकामे करताना लोकांच्या भावनांचा तरी विचार झाला पाहिजे. नाशिककरांना विकास हवा आहे. विकास करताना काही अडचणी येत असतील तर विश्वासात घेऊन कामे करण्यास प्राधान्य राहील. प्रशासनाची अशीच भूमिका कायम राहिली तर वृक्षांवर नव्हे तर मनमानीवर नाशिककर घाव घातल्याशिवाय राहणार नाहीत. प्रशासनाने ही बाब समजून घेतलेली बरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 