वृक्षतोडीसाठी रेटा, मनमानीचा हेका

Growing Public Anger Over Tapovan Tree Cutting : नाशिकच्या तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारणीसाठी १,८२५ वृक्षांची तोड प्रस्तावित असून, महापालिका प्रशासनाने या झाडांवर पिवळ्या खुणा केल्या आहेत. या वृक्षतोडीला स्थानिक नागरिकांनी जोरदार विरोध दर्शवला असून, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर टीका होत आहे.
विक्रांत मते
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने ‘ॲक्टिव्ह’ झालेल्या महापालिका प्रशासनाची विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेली मनमानी पावलो-पावली आता दिसू लागली आहे. तपोवनातील वृक्षतोड करताना घेतलेल्या भूमिका हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. त्यामुळे आता वृक्षतोड नव्हे, तर लोकांना गृहीत धरून चाललेल्या मनमानीवरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे.

