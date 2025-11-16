Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाच्या कामांचा श्रीगणेशा; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साडेपाच हजार कोटींच्या विकासकामांचा नारळ फुटला!

दर बारा वर्षांनी भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे काउंटडाउन सुरू झाले आहे. यंदाचा कुंभमेळ्यात त्रिखंडी योग जुळून आल्याने दोन वर्षे पर्वणीचा योग असणार आहे. तब्बल ७५ वर्षांनी जुळून आलेल्या या योगामुळे सिंहस्थाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असून, भाविक मोठ्या संख्येने गर्दी करणार आहेत. त्यामुळे नियोजनाचे आव्हान आहे. हाती कमी कालावधी अन् कामांची यादी मोठी, अशी अवस्था शासन-प्रशासनाची झाली आहे. .अशा परिस्थितीत कामे वेळेत पूर्ण होण्याबाबत नाशिककरांच्या मनात साशंकता होती; पण दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिक शहर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित पाच हजार ६०० कोटींच्या कामाचे भूमिपूजन केले अन् नाशिककरांचा जीव काहीसा भांड्यात पडला. अर्थात, या सोहळ्याचा थाट बघता ते भूमिपूजन होते की भाजपच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचाराचा नारळ वाढविण्याचा कार्यक्रम होता, असा प्रश्न मनात उपस्थित होणे साहजिक होते. पण, ही बाब एकवेळ बाजूला ठेवल्यास आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा बिगुल वाजला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही..कुंभमेळा भूमिपूजन सोहळ्यात नाशिक शहरातील रस्ते, पूल, पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १७ प्रकल्पांचा समावेश असून, यानिमित्ताने नाशिक-त्र्यंबक, तसेच नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला जोडणाऱ्या महामार्गाचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण होणार आहे. त्यामुळे खऱ्याअर्थाने नाशिकच्या विकासाचे दार खुले होणार आहे. मात्र विकासाची ही संधी उपलब्ध होत असताना नाशिकच्या भविष्यकालीन विकासाचा विचार करून कामांचे नियोजन होणे अपेक्षित आहे..कारण सिंहस्थाच्या कामाच्या क्लब टेंडरिंगवरून यापूर्वीच वादाचे मोहोळ उभे राहील आहे. अशा परिस्थितीत साडेपाच हजार कोटींहून अधिकच्या कामाचा नारळ वाढविला आहे. त्यामुळे ही कामे करताना आता त्यात साधू-महंत, येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षितता डोळ्यांपुढे ठेवून प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे..परंतु, हे सर्व करीत असताना स्थानिक नाशिककरांचा विचार केंद्रस्थानी असावा. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कुंभमेळा दोन वर्षांचा असताना यानिमित्ताने उभारण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व सुविधा या स्थानिकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही पुढील २५ वर्षांचा विचार करून कामाची उभारणी करावी, असे आदेश दिले आहेत. परिणामी, यंत्रणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्याचवेळी नाशिककरांनाही त्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवावी लागणार आहे..Ghazal Katta : गझल कट्ट्याचे 'घरवापसी'! साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात पुन्हा गझल कट्टा; ६०० हून अधिक गझलकारांचा प्रतिसाद!.कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नाशिकचा जगभरात नावलौकिक वाढविताना जगाच्या धार्मिक नकाशावर जिल्ह्याचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरण्याची संधी चालून आली आहे. त्यासोबत धार्मिक पर्यटन, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकणार आहे. त्यामुळे नाशिकमधील विकासाची गंगा अखंड व अविरत वाहती ठेवण्यासाठी शासन-प्रशासन आणि सर्वसामान्य नाशिककरांनी हातात हात देऊन पुढे गेले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने स्वच्छ, सुरक्षित आणि हरित कुंभमेळ्याचे आयोजन सुफळ संपन्न होईल..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते साडेपाच हजार कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन पार पडले आहे. या सोहळ्यातून सिंहस्थाच्या कामांचा श्रीगणेशा झाला असून, या निमित्ताने नाशिकच्या विकासाचे दार खुले झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.