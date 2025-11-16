नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाच्या कामांचा श्रीगणेशा; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साडेपाच हजार कोटींच्या विकासकामांचा नारळ फुटला!

Nashik Trimbakeshwar Kumbh Mela Begins Its Countdown : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रस्ते, पूल आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ५,६०० कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal

गौरव जोशी
दर बारा वर्षांनी भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे काउंटडाउन सुरू झाले आहे. यंदाचा कुंभमेळ्यात त्रिखंडी योग जुळून आल्याने दोन वर्षे पर्वणीचा योग असणार आहे. तब्बल ७५ वर्षांनी जुळून आलेल्या या योगामुळे सिंहस्थाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असून, भाविक मोठ्या संख्येने गर्दी करणार आहेत. त्यामुळे नियोजनाचे आव्हान आहे. हाती कमी कालावधी अन्‌ कामांची यादी मोठी, अशी अवस्था शासन-प्रशासनाची झाली आहे.

Devendra Fadnavis
Nashik
maharashtra
Municipal Corporation
Development
Boost
PWD
Infrastructure
Government

