Devendra Fadnavis : साधू-महंतांची नाराजी दूर करणार का? मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्याकडे लक्ष

नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या नियोजनावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये मानपमानाचा अंक रंगत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कुंभाच्या आखाड्यात उतरणार आहेत. मुख्यमंत्री येत्या पंधरा दिवसांत नाशिकमध्ये आढावा बैठक घेणार आहेत. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांकडून सिंहस्थाशी संबंधित कामांच्या फायली तत्काळ हातावेगळ्या केल्या जात आहेत. .राज्याचा महसूल विभाग सेवा पंधरवडा साजरा करीत आहे. बुधवारी (ता. १७) या पंधरवड्याचे उद्घाटन झाले. येत्या २ ऑक्टोबरपर्यंत हा पंधरवडा साजरा केला जाणार असून, त्यामध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या अभियानाचा राज्यस्तरीय समारोप नाशिकमध्ये घेण्याचे नियोजन केले जात आहे. समारोपासाठी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. याच दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्याचे निश्चित केल्याचे समजते आहे..नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे भरणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या नियोजनावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये मागील काही महिन्यांमध्ये वादाचे प्रसंग उभे ठाकले. भाजप नियोजनापासून दूर ठेवत असल्याची सल राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना शिंदे पक्षाला लागून राहिली आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी १५ ऑगस्टला सिंहस्थाची घेतलेली बैठक गाजली. त्यानंतर लगेचच ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेत तयारीवरून अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या. .मंत्री दादा भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आढावा बैठक घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे कुंभमेळ्यावरून सत्ताधाऱ्यांमधील विसंवाद चव्हाट्यावर आला असताना खुद्द मुख्यमंत्री नाशिकमध्ये येऊन बैठक घेणार आहेत. तुर्तास बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित नसली तरी यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहेत. त्यामुळे या बैठकीत मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांना कोणता कानमंत्र देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..Yogi Adityanath: पंतप्रधान मोदींच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त योगींचा मोठा उपक्रम; चार लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन व मानधनवाढ.साधू-महंतांची नाराजी कायमकुंभमेळा नियोजनावरून तेराही आखाडे व साधू-महंतांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये साधू-महंतांशी चर्चा केली. तसेच नियोजनात सहभागी करून घेतानाच सूचनांची पूर्तता केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. परंतु, त्यानंतरही उपेक्षा कायम असल्याने साधू-महंत नाराज आहेत. त्यामुळे नाशिक दौऱ्यात मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा साधू-महंतांशी संवाद साधणार का, हे पाहावे लागले.