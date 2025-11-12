Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्याचे काउंटडाउन सुरू! मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ६ हजार कोटींच्या कामांचा गुरुवारी प्रारंभ

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक शहरातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित सहा हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रारंभ गुरुवारी (ता. १३) होणार आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबरनंतर तेथील कामांचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती विभागीय आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे काउंटडाउन सुरू झाले आहे. तयारीचा भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नाशिक शहर व परिसरातील सहा हजार कोटींहून अधिकच्या कामांचे भूमिपूजन व प्रारंभ सोहळा पार पडेल. या कामांमध्ये शहरातील प्रमुख १८ रस्ते, सहा पूल, एसटीपी प्रकल्प, रामकाल पथ, पुरातन मंदिरांचे नूतनीकरण, नदीघाटांची उभारणी, मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजना, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचा समावेश आहे..त्र्यंबकेश्वर पालिकेत सार्वत्रिक निवडणूक लागू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वरमधील कुंभमेळ्याच्या कामांना सध्या आचासंहितेचा ‘ब्रेक’ लागला आहे. त्यामुळे त्र्यंबक शहरातील कुंभमेळ्याशी निगडीत विकासकामे ही निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्यावर आठ दिवसांत सुरू करण्यात येतील, अशी माहिती डॉ. गेडाम यांनी दिली. .कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची पायपीट कमी करण्यासाठी परिवहन सेवा, साधू-महंत व भाविकांची सुरक्षितता, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासह विविध कामांवर यंत्रणा कार्यरत असल्याचे गेडाम यांनी सांगितले..छत्रपती संभाजीनगर - पुणे मार्गाचा मॅप फुटला, कवडीमोल भावानं जमीन खरेदी; नकाशा आधीच कसा व्हायरल झाला?.द्वारका अंडरपाससाठी हवी हमीद्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी परिसरात अंडरपास उभारण्यात येणार आहे. सिंहस्थापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु, सिंहस्थासाठी कमी कालावधी शिल्लक असल्याने तसेच कामाची व्याप्ती पाहता ते वेळेत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत संबंधित हमी दिल्यास कामाचा प्रारंभ केला जाईल. अन्यथा, कुंभमेळ्यानंतरच हे काम हाती घेतले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.