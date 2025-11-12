नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्याचे काउंटडाउन सुरू! मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ६ हजार कोटींच्या कामांचा गुरुवारी प्रारंभ

CM Fadnavis to Launch ₹6000 Crore Nashik Kumbh Mela Works : नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी नाशिक शहर आणि परिसरातील सहा हजार कोटींहून अधिकच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व प्रारंभ सोहळा होणार आहे. यामध्ये रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा योजना आणि नदीघाटांच्या कामांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक शहरातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित सहा हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रारंभ गुरुवारी (ता. १३) होणार आहे. त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबरनंतर तेथील कामांचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती विभागीय आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

