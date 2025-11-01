Nashik Kumbh Mela : 'साधुग्राम'साठी भूसंपादन शेतकऱ्यांशी बोलूनच! डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नाशिक सिंहस्थ तयारीच्या पाहणीत ग्वाही

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा तयार करण्यात येत आहेत. विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात देत असून, कुंभमेळ्यासाठीची सर्व कामे विहित वेळेत पूर्ण होतील, अशी ग्वाही कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली. साधुग्रामसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) तिन्ही आखाडे व तपोवनात भेट देत पाहणी केली. या वेळी डॉ. गेडाम यांच्यासह प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी पंचमुखी हनुमान मंदिर, दिगंबर आखाडा, लक्ष्मीनारायण मंदिर, तपोवन परिसराला भेट देत साधू-महंतांशी संवाद साधला. आखाडा परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते महंत रामकिशोर शास्त्री, दिगंबर आखाड्याचे महंत भक्तिचरणदास महाराज, रामस्नेहीदास महाराज उपस्थित होते..डॉ. गेडाम म्हणाले, की स्वच्छ, पर्यावरणपूरक, सुरक्षित कुंभमेळ्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. त्या संदर्भातील अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. साधू-महंतांच्या अडचणी व समस्या प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. देशभरातून येणाऱ्या साधू-महंतांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची उपलब्धता केली जाईल. .आगामी काळात विविध विकासकामांना गती देताना साधू-महंतांशी नियमितपणे संवाद साधला जाईल. या वेळी परिसरातील शेतकऱ्यांची डॉ. गेडाम यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी भेट घेत चर्चा केली. भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही गेडाम यांनी दिली..आयुक्त खत्री यांनी ‘महापालिकेतर्फे सोयी-सुविधांसाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार कामांना सुरुवात झाली. साधू-महंतांना कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी दक्षता घेण्यात येईल,’ असे सांगितले. या वेळी सर्व अधिकाऱ्यांनी साधुग्रामची जागा, कपिला संगम येथील रामसृष्टीला भेट देत पाहणी केली..Pune Graduates Constituency : पुणे पदवीधर मतदारसंघात महायुतीतच मतभेद; भाजपकडून शरद लाड उमेदवार, अधिकृत घोषणा दिल्लीतून.कावनईला सुविधा द्याव्यातकुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांना आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी तिन्ही आखाड्यांच्या प्रमुखांनी केली. तसेच, गोदावरी नदी स्वच्छ आणि प्रवाहित राहील, याची दक्षता घ्यावी. नाशिक-त्र्यंबकेश्वरप्रमाणे कावनई येथे सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, पुरेशी स्वच्छतागृहे असावीत, तपोवनात कायमस्वरूपी पोलिस चौकी कार्यान्वित करावी, अशा सूचना या वेळी साधू-महंतांनी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.