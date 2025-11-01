नाशिक

Nashik Kumbh Mela : 'साधुग्राम'साठी भूसंपादन शेतकऱ्यांशी बोलूनच! डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नाशिक सिंहस्थ तयारीच्या पाहणीत ग्वाही

Administrative Team Reviews Kumbh Mela Preparations : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम (विभागीय आयुक्त) यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) तिन्ही आखाडे व तपोवन परिसराला भेट देऊन पाहणी केली आणि साधू-महंतांशी संवाद साधला.
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा तयार करण्यात येत आहेत. विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात देत असून, कुंभमेळ्यासाठीची सर्व कामे विहित वेळेत पूर्ण होतील, अशी ग्वाही कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिली. साधुग्रामसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

