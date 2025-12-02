Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यातील कामांमध्ये महंतांचा हस्तक्षेप? थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, चौकशीचे आदेश

नाशिक: पंचवटीतील पंचमुखी हनुमान मंदिराचे महंत भक्तीचरणदास महाराज यांच्या नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यातील कथित हस्तक्षेपाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन दप्तरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधितांना चौकशीचे निर्देश दिल्याने धार्मिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..तक्रार अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, महंत भक्तीचरणदास महाराज हे स्वतःला आखाड्यांचे प्रवक्ते असल्याचा दावा करत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकींमध्ये सहभागी होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोणतेही संविधानिक किंवा अधिकृत पद नसताना ते सूचना व मार्गदर्शन देत असल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे..पुढील वर्षी नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय बैठकांचा क्रम सुरू आहे. या बैठकींमध्ये आणि विकासकामांमध्ये महंतांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला असून, त्यांनी आखाडा परिषदेने प्रवक्तेपदी नियुक्ती केल्याचा दावा केल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. अशी कोणतीही अधिकृत नियुक्ती नसल्याचा मुद्दा दप्तरे यांनी तक्रारीत मांडला आहे..तसेच, शहरातील काही राजकीय, सामाजिक व औद्योगिक घटकांच्या साहाय्याने काही नियमबाह्य निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा उल्लेख तक्रार अर्जात आहे. या प्रक्रियेतून त्यांना दूर ठेवावे, अशा मागणीचाही समावेश आहे..Devendra Fadnavis Government : "मतमोजणी अचानक पुढे ढकण्याच्या निर्णयाला फडणवीस सरकार जबाबदार", विरोधकांचा गंभीर आरोप.याशिवाय, महंतांनी मनपा परवानगीशिवाय मंदिर परिसरात बांधकाम केल्याची तक्रार धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे दाखल असून ती बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचेही अर्जात नमूद आहे. महंतांवरील इतर काही बाबींवर वृत्तपत्रांत बातम्या प्रसिद्ध झाल्याचेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, महंतांच्या डॉक्टरेट पदवीची पडताळणी करण्याची विनंतीही अर्जात करण्यात आलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.