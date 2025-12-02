नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यातील कामांमध्ये महंतांचा हस्तक्षेप? थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, चौकशीचे आदेश

Complaint Filed Against Mahant Over Kumbh Intervention : नाशिक येथील पंचवटीतील पंचमुखी हनुमान मंदिराचे महंत भक्तीचरणदास महाराज यांच्यावर पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या कामात कथित हस्तक्षेप केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
नाशिक: पंचवटीतील पंचमुखी हनुमान मंदिराचे महंत भक्तीचरणदास महाराज यांच्या नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यातील कथित हस्तक्षेपाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन दप्तरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधितांना चौकशीचे निर्देश दिल्याने धार्मिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

