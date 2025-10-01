Girish Mahajan : मुंबईच्या धर्तीवर नाशिकचे रस्ते; टिकाऊ कामांसाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या सूचना

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी रस्ते तयार करताना अधिक काळ टिकावे यासाठी डांबरीकरण ऐवजी व्हाइट टॅपिंग करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने त्र्यंबक नाका सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला या दरम्यानच्या नऊ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर पहिल्या टप्प्यात व्हाइट टॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..या रस्त्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने पूर्वी शंभर कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. परंतु, व्हाइट टॅपिंगमुळे रस्त्याचे प्राकलन वाढले असून ७५ कोटींची वाढ करत एकूण १७५ कोटींचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे..पावसामुळे त्र्यंबक नाका सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला या दरम्यानच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहे. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने सिंहस्थामध्ये करावयाच्या रस्ते कामांवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी रस्ते कामे करताना डांबरीकरण करण्याऐवजी व्हाइट टॅपिंग करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, सिंहस्थ प्राधिकरणाने महापालिकेला रस्ते विकासासाठी १००४ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. त्यातही ९३० कोटींच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या..निविदा काढताना क्लब टेंडरींग झाल्याने गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे कुंभमेळा मंत्री महाजन यांनी मुंबईच्या धर्तीवर रस्त्यांसाठी व्हाइट टॅपिंग करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे वर्दळीच्या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने घेऊन व्हाइट टॅपिंगचा निर्णय घेण्यात आला. .पहिल्या टप्प्यात त्र्यंबक नाका सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने डांबरीकरणाच्या कामाला शंभर कोटींची मान्यता दिली. व्हाइट टॅपिंगचा रस्ता तयार करण्यासाठी सुधारित १७५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे..Jayant Patil Meets Collector : सरकार करायचं ते जयंत पाटील करत आहेत, सांगलीच्या शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्याधिकाऱ्यांची भेट घेत; सरकारला सुनावलं.दोन टप्प्यांत होणार रस्तानऊ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे सहापदरीकरण करताना दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. गंजमाळ सिग्नल ते आयटीआय सिग्नलपर्यंत व पुढे आयटीआय सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला रस्ता असे दोन टप्पे आहेत. नवीन निर्णयाने हा संपूर्ण रस्ता व्हाइट टॅपिंगने केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.