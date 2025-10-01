नाशिक

Girish Mahajan : मुंबईच्या धर्तीवर नाशिकचे रस्ते; टिकाऊ कामांसाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या सूचना

White Topping Decision for Kumbh Mela Roads : नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी रस्ते अधिक टिकाऊ बनविण्यासाठी, त्र्यंबक नाका सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला दरम्यानच्या नऊ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर व्हाइट टॅपिंग (सिमेंट काँक्रिटीकरण) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
road development

road development

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी रस्ते तयार करताना अधिक काळ टिकावे यासाठी डांबरीकरण ऐवजी व्हाइट टॅपिंग करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने त्र्यंबक नाका सिग्नल ते पिंपळगाव बहुला या दरम्यानच्या नऊ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर पहिल्या टप्प्यात व्हाइट टॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Road Development
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com