Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांची 'थर्ड पार्टी' तपासणी; चुकीच्या कामांचे धाबे दणाणले

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्ताने महापालिका व शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने होणारी सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व दीर्घकाळ टिकणारी होण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने कामे झाल्यानंतर ती कामे गुणवत्ता पूर्ण झाली की नाही यासंदर्भात तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेची (थर्ड पार्टी) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे चुकीच्या कामांचा उद्देश ठेवून नाशिकमध्ये एन्ट्री करणे व तीच कामे स्थानिक नगरसेवकांना उपकंत्राटदार नियुक्त करून करणाऱ्यांचे या निर्णयाने धाबे दणाणले आहेत..सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात महापालिकेसह अन्य विभागांना ५ हजार १४० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील ३ हजार ०५६ कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या कामांमध्ये पारदर्शकता, वेग, गुणवत्ता आणण्यासाठी कामांचे टप्प्याटप्प्याने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, जिओ टॅग करून ठेवण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. विशेष करून रस्त्यांची गुणवत्ता राखण्यासाठी ठेकेदारांसाठी बैठक घेतली त्यात भ्रष्टाचार कराल तर तुरूंगात जाल, असा सज्जड दम दिला आहे. त्यानंतर ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी मापक निश्चित केले..अधिनियम २०२५ चे कलम १५ नुसार शासनाचे विविध प्रशासकीय विभाग, शासकीय कंपन्या किंवा सर्वाधिक मंडळे किंवा महामंडळे यांच्या कडून नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे प्राप्त झालेला निधी त्वरित संबंधित अंमलबजावणी अभिकरण कार्यालयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी ही कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात संबंधित कामांना कार्यारंभ आदेशानंतर त्या प्रमाणात ठेकेदारांना रक्कम अदा केली जाणार आहे. .निधी वितरणाची कार्यपद्धती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. ठेकेदारांनी निधी मागणी केल्यानंतर पूर्ण केलेल्या कामांचे दस्तावेज यंत्रणेला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यंत्रणांकडून तपासणीनंतरचे निधी वितरित करण्याच्या सुचना आहेत. समाधानकारक काम नसल्यास निधी मिळणार नाही. अशा पद्धतीने नियम घालून दिल्यानंतर आता झालेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेच्यावतीने लेखा परीक्षण केले जाणार आहे..मागील सिंहस्थाची पुनरावृत्ती२०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात तत्कालीन आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी रिंग रोड, साधुग्राम, पाणीपुरवठा तसेच अन्य बांधकाम विषयक कामांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यास अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागेल असा दम दिला होता. परिणामी अनेक कामे चांगल्या पद्धतीने झाले. रिंगरोड त्याचे चांगले उदाहरण आहे. त्याचीच पुर्नरावृत्ती आता कुंभमेळा प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून होताना दिसत आहे. .त्रयस्थ संस्थेमार्फत कामांचे परक्षण करून घेण्याचा फॉर्म्युला त्यावेळी डॉ. गेडाम यांनी सर्वप्रथम आणला. मविप्र व क.का. वाघ इंजिनिअरिंग कॉलेज, शासनाचे पॉलिटेक्निक मार्फत कामांची गुणवत्ता तपासली आता सिंहस्थ प्राधिकरणाने थेट निविदा काढली असून त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करून कामांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे..Devidas Pingale : "माझ्यावरील आरोप बिनबुडाचे!" माजी सभापती देविदास पिंगळेंचा सभापती कल्पना चुंभळेंवर पलटवार.कामांची दर्जा व गुणवत्तेसाठी सिंहस्थात झालेल्या कामांची तपासणी गरजेची आहे. त्यासाठी इंजिनिअर्सचा समावेश असलेल्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले आहे. महापालिकेसह शासनाचे जवळपास २२ कार्यालयांमार्फत झालेल्या कामांची तपासणी केली जाईल.- डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त.