Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांची 'थर्ड पार्टी' तपासणी; चुकीच्या कामांचे धाबे दणाणले

Kumbh Mela Authority Orders Third-Party Quality Audit : नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुरू असलेल्या ५ हजार कोटींच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घेतला असून, यामुळे कामांमध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्ताने महापालिका व शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने होणारी सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण व दीर्घकाळ टिकणारी होण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने कामे झाल्यानंतर ती कामे गुणवत्ता पूर्ण झाली की नाही यासंदर्भात तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेची (थर्ड पार्टी) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे चुकीच्या कामांचा उद्देश ठेवून नाशिकमध्ये एन्ट्री करणे व तीच कामे स्थानिक नगरसेवकांना उपकंत्राटदार नियुक्त करून करणाऱ्यांचे या निर्णयाने धाबे दणाणले आहेत.

