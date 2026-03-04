Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या पावन पर्वात नाशिकच्या वारशाला मिळणार झळाळी; १९.७१ कोटींचा निधी मंजूर!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात जिल्ह्यातील पुरातन मंदिरे, गड-किल्ले आणि वारसास्थळांना नव्याने झळाळी मिळणार आहे. २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून या वास्तूंच्या संवर्धनासाठी १९ कोटी ७१ लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतिहासाची साक्ष असलेल्या या वास्तूंचा ठेवा पुढील पिढीसाठी उपलब्ध होणार आहे. .नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याचा शंखनाद ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाने होणार आहे. सिंहस्थाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामध्ये महामार्ग, नदीघाटासह विविध कामांचा समावेश आहे, पण ही विकासकामे सुरू असताना जिल्ह्यातील धार्मिक संस्कृतीचा ठेवा असलेली पुरातन मंदिरे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची गाथा सांगणारे गड-किल्ले तसेच वारसास्थळांकडे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याची भावना जिल्हावासीयांच्या मनात होती. सिंहस्थाच्या दृष्टीने या वास्तूंचे संवर्धन, तसेच देखभाल-दुरुस्ती व्हावी, अशी अपेक्षा सर्वच स्तरांतून व्यक्त होत होती. जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठी आता पुढाकार घेतला आहे..जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण आराखड्याच्या एकूण तीन टक्के तरतूद ही गड-किल्ले व पुरातन वास्तूंसाठी करण्यात आली. राज्य सरकारच्या नियमानुसार ही तरतूद केली गेली असून, तूर्तास १९ कोटी ७१ लाखांचा निधी राखीव ठेवला आहे. या निधीतून कुंभमेळ्यापूर्वी गड-किल्ले, मंदिरे तसेच वारसास्थळांना झळाळी मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा हा वारसा नव्याने जगापुढे येण्यास मदत मिळेल..चार मंदिरे, वास्तूंसाठी निधीजिल्हा वार्षिक योजनेतून चालू आर्थिक वर्षातही सर्वसाधारणचा ९०० कोटींच्या आराखड्यातून तीन टक्के म्हणजे २७ कोटींचा निधी तरतूद केली होती. या निधीमधून नाशिक, सिन्नर, येवल्यातील चार पुरातन मंदिरांसह काही वास्तूंच्या संवर्धनाचे कार्य हाती करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने त्याच धर्तीवर यंदाही संवर्धनासाठी निधी दिला जाणार आहे..Chiplun Panchayat Samiti : भाजप-सेना युतीशी राष्ट्रवादीची सलगी चिपळुणात सभापती-उपसभापती निवडणूक; राष्ट्रवादीची पहिल्या टर्मची मागणी.निधीत वाढीची अपेक्षाराज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२६-२७ करिता सर्वसाधारण आराखड्यात ६९२ कोटींची मर्यादा कळविली आहे. त्याअनुषंगाने तूर्तास गड-किल्ल्यांसाठी तरतूद केली गेली आहे, पण सिंहस्थ तसेच जिल्ह्यावरील वाढता ताण लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वाढीव सहाशे कोटींची मागणी नोंदविली आहे. शासनाकडून जेवढ्या प्रमाणात वाढीव निधी उपलब्ध होणार त्याप्रमाणे मंदिरे, गड-किल्ले संवर्धनासाठी निधीतही वाढ होईल..परवानग्यांमुळे खर्चाला विलंबजिल्ह्यातील पुरातन मंदिरे, वारसास्थळे तसेच गड-किल्ले केंद्र व राज्य सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे या वास्तूंच्या ठिकाणी कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी पुरातत्त्व विभागाच्या विविध परवानग्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामध्ये विलंब होत असल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद करूनही तो वेळेत वापरणे शक्य होत नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.