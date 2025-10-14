नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी 'बम्पर' निधी! ₹१,००० कोटींचे कर्ज आणि ₹२२५ कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड मिळणार

Nashik Gears Up for Kumbh Mela 2026: ₹1,000 Crore Loan Planned : नाशिकमध्ये २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या प्रक्रियेत, ₹१,००० कोटींचे कर्ज घेऊन महापालिकेला ₹२२५ कोटींचा वाढीव अर्बन चॅलेंज फंड उपलब्ध होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी म्युनिसिपल बॉण्ड व हरित कर्जरोखे उभारताना एक हजार कोटींचे कर्ज देखील उभारणार असल्याने त्यातून अर्बन चॅलेंज फंड देखील उपलब्ध होणार आहे. पूर्वी शंभर कोटींचे उद्दिष्ट होते. पायाभूत सुविधांसाठी अधिक कर्ज घेतले जाणार असल्याने अर्बन चॅलेंज फंडदेखील वाढणार असून जवळपास २२५ कोटी रुपये महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे.

