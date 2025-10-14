Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी 'बम्पर' निधी! ₹१,००० कोटींचे कर्ज आणि ₹२२५ कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड मिळणार

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी म्युनिसिपल बॉण्ड व हरित कर्जरोखे उभारताना एक हजार कोटींचे कर्ज देखील उभारणार असल्याने त्यातून अर्बन चॅलेंज फंड देखील उपलब्ध होणार आहे. पूर्वी शंभर कोटींचे उद्दिष्ट होते. पायाभूत सुविधांसाठी अधिक कर्ज घेतले जाणार असल्याने अर्बन चॅलेंज फंडदेखील वाढणार असून जवळपास २२५ कोटी रुपये महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे. .२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला कुंभमेळा होणार असून त्यासाठी महापालिकेने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला सादर केला. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात एक हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य झाल्या. त्यानंतर सिंहस्थ प्राधिकरण समितीने ५,१४० कोटी रुपयांच्या अंदाजित रक्कमेपैकी महापालिकेच्या ३२७७.५८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यात पहिल्या टप्प्यात एकूण निधीपैकी १००४.१२ कोटी डिसेंबर २०२५मध्ये खर्च करावे लागणार आहे. .महापालिकेलादेखील कुंभमेळ्यासाठी स्वनिधी खर्च करावा लागणार आहे. २०२४-२५ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर २०२५-२६ च्या महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. निधी उभारण्यासाठी हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड) दोनशे कोटी, तर २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड उभारले जाणार आहे..महापालिकांना नागरी विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड उभारता येतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्बन चॅलेंज फंडातून उभारले जाणार होते. परंतु आता जागतिक बँक किंवा एशियन विकास बँकेकडून (एबीडी) आठशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले जाणार आहेत..पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्ज घेतल्यास अर्बन चॅलेंज फंड उभारता येतात. कर्जमंजुरीनंतर अर्बन चॅलेंज फंडातून २२५ कोटी रुपये उभारले जाणार आहे. महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिल्लीत केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाशी याबाबत चर्चा केली असून, अर्बन चॅलेंज फंडासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल..अर्बन चॅलेंज फंडातून २५ टक्केअर्बन चॅलेंज फंडातून निधी उभारण्यासाठी शहरांचा विकास केंद्र, शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास आणि पाणी व स्वच्छता या तीन श्रेणीमध्ये प्रस्ताव सादर केला जाईल; त्याचे मूल्यांकन होईल. निवड झालेल्या प्रकल्पातून २५ टक्के निधी अर्बन चॅलेंज फंडातून उपलब्ध होईल. उर्वरित ७५ टक्के खर्च बॉण्ड, कर्ज, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) द्वारे उभारला जाईल..Kaneri Math Swami : 'ढोंगी संन्याशांना खांबाला बांधून चोप द्यायला पाहिजे'; असं का म्हणाले कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी?.हरित कर्जरोखे, म्युनिसिपल बॉण्डमधून शंभर कोटींचे अर्बन चॅलेंज फंड मिळेल, तर पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण कामासाठी कर्ज घेतल्यास सव्वाशे कोटी रुपये उपलब्ध होतील.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.