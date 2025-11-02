नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कारभारी, आता जरा जोरात... नाशिकमध्ये २५ हजार कोटींच्या कामांना मिळणार गती

Administrative Reshuffle Ahead of Nashik Kumbh Mela 2027 : नाशिक शहरात आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा-२०२७ च्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विकासकामांना गती दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
साधारण दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने प्रशासकीय फेररचना करीत नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी आयुष प्रसाद, नाशिक विकास प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी जिल्हाधिकारीपदावरील जलज शर्मा आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राहिलेले शेखर सिंह यांना आणून अधिकारी नेमणुकीचे वर्तुळ पूर्ण केले.

