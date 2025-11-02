Nashik Kumbh Mela : कारभारी, आता जरा जोरात... नाशिकमध्ये २५ हजार कोटींच्या कामांना मिळणार गती

साधारण दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने प्रशासकीय फेररचना करीत नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी आयुष प्रसाद, नाशिक विकास प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी जिल्हाधिकारीपदावरील जलज शर्मा आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राहिलेले शेखर सिंह यांना आणून अधिकारी नेमणुकीचे वर्तुळ पूर्ण केले. .या सर्वांच्या कप्तानपदी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आधीपासूनच आहेत. त्यांनी गत सिंहस्थावेळी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त म्हणून चांगली कामगिरी पार पाडली आहे. त्यामुळेच कुंभमेळा प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे आहे. ही प्रशासकीय फेरमांडणी पूर्ण करीत असतानाच मुंबईत मंत्री समितीची बैठक, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थाच्या विकासकामांचा आढावा घेतला गेला. एकूणातच, पुन्हा एकदा सिंहस्थाच्या कामांना प्रशासकीय पातळीवर नव्याने रुजू झालेल्या या अधिकाऱ्यांनी गती दिलेली आहे..शिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या सहापदरीकरणासाठी वाट मोकळी करण्याकरिता दिवाळीआधीच ‘अतिक्रमण हटाव’चा बार या अधिकाऱ्यांनी उडवून दिला. कोणाचाही मुलाहिजा आणि हस्तक्षेप याला कोणताही वाव न देता कारवाई केली गेली. लवकरच रुंदीकरणाच्या कामास प्रारंभ होईल, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी नाशिक, त्र्यंबकेश्वरमधील पाहणी दौरे आटोपत कामांच्या कार्यवाहीला हात घातला आहे. त्यांचा भेटीगाठी, पाहणी दौरे, बैठकांवर सध्या भर दिसतो. डॉ. गेडाम आणि त्यांच्या सोबतच्या अधिकाऱ्यांनी बनविलेल्या सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या बहुप्रतीक्षित विकास आराखड्याची घोषणा केली गेली. .राज्य सरकारने यातील विविध विकासकामांसाठी साडेसात हजार कोटींची तरतूद करून त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या वाट्याच्या विकासकामांचे प्रारूप जाहीर केले. त्यात प्रामुख्याने दळणवळण, पायाभूत सुविधा, रेल्वे व हवाई वाहतूक मजबुतीकरणावर भर आहे. राज्याच्या आराखड्यात बाह्य रिंगरोड आणि इतर रस्ते व त्यांचे मजबुतीकरण, विस्तारीकरण, साधुग्रामची नाशिक व त्र्यंबकेश्वरला उभारणी, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्प, अग्निशमन, वीज उपकेंद्रांची निर्मिती, वाहनतळ, नदीवर घाट बांधणे, तळी सुशोभीकरण यांच्यापासून ते वाहतुकीचे नियमन, सीसीटीव्हींचे जाळे उभारणे, आरोग्य, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन अशा कितीतरी कामांची जंत्री आहे. यातील कळीचा मुद्दा आहे तो भूसंपादन आणि ज्या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे त्या गोदावरी नदीला प्रदूषणविरहित करणे, पर्यावरणपूरक कुंभमेळ्याचे आयोजन करणे..प्रशासनातील ज्या अधिकाऱ्यांपुढे हे आव्हान आहे, त्यांची बांधलेली मोट ते स्वीकारण्यास समर्थ आहे. ते त्यासाठी अनुभवसंपन्न आहेत, ही समाधानाची आणि स्वागतार्ह बाब. शिवाय, नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, नाशिक परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक दत्ता कराळे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील हे कायदा आणि सुव्यवस्थेची सूत्रे सक्षमपणे सांभाळू शकतात, हेही ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ या गेल्या काही दिवसांतील गजराने सिद्ध झाले आहे. .तरीही अनेक आव्हाने पार करणे, अग्निदिव्यातून सरकारी यंत्रणेला जावे लागणार आहे. साधारणतः ५० च्या आसपास सरकारी यंत्रणेतील विविध विभाग आणि खाती एकमेकांत समन्वय राखत सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी झटणार आहेत. त्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता, समन्वय, एकजिनसीपणा, त्यांना एका विचारात गुंफणे आणि त्याद्वारे पायाभूत व मूलभूत सुविधांची निर्मिती करणे हे आव्हान असले तरी अवघड नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या येत्या आठवडाभरातील दौऱ्याने या सर्वच कामांना आणखी गती मिळावी आणि आचारसंहितेचे कोणतेही अडसर न राहता कामांचा धूमधडाका उडणे अपेक्षित आहे..नाशिककर, त्र्यंबकेश्वरवासीय यांच्यासाठी प्रशासनाने विकास आराखडा तयार केलेला असला, तरी त्यात त्याच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब किती उमटले आहे, हा मात्र सातत्याने चर्चेचा आणि काहीसा मतभेदाचा मुद्दा वरचेवर उपस्थित होतो आहे. एकतर नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर पालिका आणि नाशिक जिल्हा परिषद या तिन्ही प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासनाचा अंमल आहे, लोकप्रतिनिधीच नाहीत..नाशिक शहरातून चार आमदार आणि खासदार निवडून गेले आहेत. त्यांनी या विकास आराखडा आणि त्यातील विकासकामे यावर केलेली चर्चा, भाष्य काहीही ऐकीवात नाही. काही प्रमाणात जिल्ह्यातील काही मंत्र्यांनी मात्र त्यावर चर्चा केल्याचे दिसते. जेव्हा-जेव्हा साधू-महंत, काही निवडक संस्थांशी प्रशासनाने चर्चा केली, तेव्हा नाराजीचा सूर उमटला, सूचनांचा पाऊस पडला. त्याचा प्रत्यय काही दिवसांपूर्वीच कुंभमेळा आयुक्तांना आला. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोरही त्याचा पाढा वाचला गेला आहे..तात्पर्य एवढेच आहे, ज्या नगरीत हा १२ वर्षांतून एकदा सिंहस्थ कुंभमेळा होतो आहे, त्या शहरवासीयांच्या विकासकामांबाबत त्यांच्या स्वतःच्या अशा काही अपेक्षा आहेत. त्यांच्या मनात त्याचे प्रारूप आहे. त्याची कार्यवाही कशी व्हावी, विकासकामांचा अग्रक्रम काय राहावा, कोणत्या भागात काय व्हावे, रस्ते, पाणीपुरवठा, उद्याने, वाहतूक यंत्रणा, स्वच्छता, गोदावरीसह शहरातील विविध नद्यांची पात्रे आणि त्यांचे शुद्धीकरण अशा कितीतरी विषयांवर त्यांच्या भूमिका आणि मतेही प्रशासनाने जाणून घेतली पाहिजेत. त्यांची नोंद आणि दखल घेतली पाहिजे. .याचा अर्थ असा नव्हे, की त्यांचा हस्तक्षेप सहन करावा. तथापि, सरकार असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांच्या कारभाराचा मूलमंत्र हा जनतेच्या गरजांची, अपेक्षांची पूर्तता हाच असतो. त्यासाठीच लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात, त्यांच्या माध्यमातून कारभार होतो. त्यामुळेच विकास आराखडा आता तयार झाला असला, तरी त्याच्या कार्यवाहीच्या, अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जनता, सेवाभावी संस्था या दोन्हीही शहरांतील विविध संस्था, संघटना तसेच व्यावसायिकांची प्रतिनिधी मंडळे यांच्याशी प्रशासनाची संवाद, त्यांची मते जाणून घेणे, त्यांच्या सूचनांचे प्रतिबिंब आराखड्याच्या अंमलबजावणीत उतरणे गरजेचे आहे..२०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील पहिली पर्वणी भाविकांची हजेरी, नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमधील नागरिकांच्या अपुऱ्या सहभागाने सपशेल उपचारांपुरतीच झाली होती. थोडक्यात ‘फेल’ गेली. त्यात ना लोकसहभाग होता, ना लोकउत्साहाचे भरते होते! त्यानंतर प्रशासनाने कारभारात सुधारणा करून पुढील पर्वण्या यशस्वी केल्या. .खरे तर ही घटना धडा देणारी म्हणावी लागेल. त्यामुळेच प्रशासनाने कारभार लोकाभिमुखतेवर भर द्यावयाच, शिवाय शहरातील संस्था, संघटनांची मते जाणून घेऊन कार्यवाही गतिमान करावी. यानिमित्त दोन्हीही शहरांसह महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने काही पावले उचलावी लागतील. सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करीत असताना इथल्या हातांना काम, उद्योगांना प्रोत्साहन, रोजगारनिर्मितीला वेग मिळणे गरजेचे आहे. .प्रयागराजच्या महाकुंभने तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जातो, मग महाराष्ट्रात येणाऱ्या आठ-दहा कोटी भाविकांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची तरी उलाढाल व्हावी, ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी रिक्षा, टॅक्सीचालक, हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स, प्रसाद आणि फुलविक्रेते, पौरोहित्य, गोदावरी व कुशावर्तावरील जीवरक्षक, पाणी व खाद्यपदार्थ विक्री, आरोग्य, मनोरंजनाची साधने, सामग्री विक्री, ब्रँडिंगसाठी येणाऱ्या कंपन्यांचे स्टॉल्स, परंपरागत कलांची ओळख, कलासंगमसारखे उपक्रम, राज्याराज्यांतील भाविकांच्या येथील वास्तव्यात त्यांना शंभर-दीडशे किलोमीटर परिसरातील पर्यटनस्थळी जाण्या-येण्याच्या सुविधा, निवासव्यवस्था अशा शेकडो माध्यमातून भाविकांच्या गरजांची पूर्तता करावी लागणार आहे. .नाशिकमधील उद्योगधंद्यांपासून व्यावसायिकतेपर्यंतच्या अनेकांगी बाजूंचा परिचय करून देत नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचे, तेथील विविध क्षेत्रांतील उद्योगांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी प्रशासनाने आराखडा केला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्र तसेच भारताच्या पर्यटन विकास महामंडळाने पावले उचलणे, या ठिकाणी परदेशातील भाविक व पर्यटकांना आकृष्ट करण्यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा सर्वदूर प्रचार व प्रसार करणे महत्त्वाचे आहे..या सर्व माध्यमांतून रोजगारनिर्मिती व्हावी, महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला गती मिळावी. त्याशिवाय, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला या निमित्ताने विकासकामांची गंगाजळी मिळते, त्यातून विकासाला चालना व दिशा मिळते. हे लक्षात घेता येथील पर्यटनवाढ आणि पौराणिक वारसा जतन, संवर्धन, मंदिरांसह विविध वारसास्थळांची जपणूक यासाठी काय करता येईल, याकडेही प्रशासनाने लक्ष द्यावे. कोणतीही अप्रिय घटना न घडता कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने निर्धोकपणे सिंहस्थ कुंभमेळा पार पाडणे हे आव्हान नव्हे, तर अग्निदिव्य असते, हे मान्यच! तथापि, त्याच वेळी या शहराच्या उद्योग व्यवसायाला, अर्थकारणाला कायमचा ‘बूस्ट’ मिळावा. ."वडिलांच्या मृत्यूनंतर कोणता राजपुत्र नाचेल का ?" छावाच्या लेझीम सीनवर दिग्पाल यांची नाराजी .विकासकामांपलीकडे जाऊन काही दीर्घकालीन, शाश्वत उपक्रमांची निर्मिती केली तर त्याचा महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला कायमचा ‘बूस्ट’ ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत विविध पर्यटन सर्कीट होत आहेत. आता होऊ घातलेला रामकाल पथ किंवा गत काळात झालेला रामघाट हे त्याचे प्रतीक आहेत. तथापि, पर्यटकांना आकर्षित करतील अशा स्थळांची, व्यवस्थांची, वास्तूंची निर्मिती, सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 