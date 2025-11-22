Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ २०२७ ची तयारी सुरू! कुंभमेळ्यात कथा, कीर्तन, प्रवचनांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून कथाकारांची धाव

नाशिक: कुंभमेळा सुरू झाल्यावर साधुग्रामसारख्या स्थळांवर दिवसभर भागवत कथा, रामकथा, कृष्णकथा यांच्या नियोजनासाठी आतापासूनच तयारी सुरू झाली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातून भागवत कथाकार नाशिकला आपल्या कथा व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यात महिला प्रवचनकारांची संख्या अधिक असून, बालकीर्तनकारांचाही समावेश आहे. .आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ ला अवघी दोन वर्षे उरली असून, प्रशासन, धर्मसंस्था आणि आखाडा परिषदेने मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू केली आहे. या कुंभमेळ्यात दुर्मिळ असा दोन अमावास्यांचा योग येत असल्याने साधू-संतांची उपस्थिती, यात्रेकरूंची संख्या आणि धार्मिक कार्यक्रमांची व्याप्ती अधिक मोठी राहील. .त्र्यंबकेश्वर, गोदाघाट आणि कुंभमेळा क्षेत्रात साधू-संतांसाठी स्वतंत्र शिबिर क्षेत्रांचे आराखडे तयार झाले असून, जागावाटप प्रक्रियाही लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाची रोजच चाचपणी सुरू झाली. आखाड्याला पक्के रस्ते, पाण्याची सुविधा, वीजजोडणी आणि स्वच्छतेची यंत्रणा देण्याची हमी प्रशासनाने दिली आहे. नागा साधूंसाठी पारंपरिक मिरवणूक मार्गाची पाहणी करून सुरक्षा विभागाने सुधारणा सुचविल्या आहेत..कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर जगभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी कथा चालाव्यात, असे नियोजन आखाड्यांतर्फे करण्यात येत आहे. त्यासाठी सध्या कथाकार व प्रवचनकार यांच्या शोधात भटकंती सुरू आहे. यात पारायण, प्रवचन व कीर्तनकारांना अधिक मागणी असल्याचे लक्षात येते. कुंभमेळा सुरू होण्याआधी नाशिकला अनेक ठिकाणी शिवमहापुराण, तसेच भागवत कथांचे कार्यक्रम करून नाशिकमध्ये भागवत कथा करण्याकडे अनेकांचा कल आहे..विविध आखाड्यांची हालचालअखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे प्रतिनिधी नाशिकमध्ये येत असून, त्र्यंबकेश्वर व पंचवटी परिसरात प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करीत आहेत. काशी, हरिद्वार, उज्जैनहून येणाऱ्या मोठ्या आखाड्यांना आवश्यक तेवढी जागा, रस्ते आणि घाटांपर्यंत सुलभ पोहोचता यावे, यावर विशेष भर दिला जातो. किन्नर, उदासीन, बैरागी, जुना, निरंजनी आदी परंपरागत आखाड्यांसाठी स्थानिक समित्यांबरोबर बैठका सुरू आहेत..धार्मिक कार्यक्रमांचे नियोजनसंत-मंडळ, मठ-मंदिरे व स्थानिक धार्मिक संस्थांनी प्रवचन, कीर्तन आणि सामूहिक यज्ञ कार्यक्रमांचे प्राथमिक आराखडे सादर केले आहेत. यात भजन, कीर्तन, प्रवचन, दिवसभराचे विधी तसेच संगीत संध्या यांचाही समावेश आहे. नाशिकमध्ये दोन वर्षे आधीच धार्मिक वातावरणाचा साज चढू लागला असून, साधू-संतांच्या भेटीगाठी, आखाड्यांच्या पाहण्या आणि प्रशासनिक हालचाली यामुळे सिंहस्थ २०२७ च्या महाकुंभाची प्रारंभिक धांदल दिसू लागली आहे..Kolhapur News: छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेल ट्रॅक सोमवारपासून, देशभरातील ११६० हून अधिक छात्र होणार सहभागी.येत्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात वर्षभर कथा, भजन, कीर्तन, प्रवचन, अभंग गायन आदी चालणार आहे. यासाठी सेवा द्याल का, अशी विचारणा करणारे फोन येत आहेत. मनुष्याची सेवा हीच परमेश्वराची सेवा आहे, असा सिद्धांत असल्याने आम्ही मंडळी ही सेवा करण्यासाठी उत्सुक आहोत.- संतोष महाराज झोमण, प्रवचनकार, कुर्णोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.