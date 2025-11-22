नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ २०२७ ची तयारी सुरू! कुंभमेळ्यात कथा, कीर्तन, प्रवचनांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून कथाकारांची धाव

Early Preparations for Kumbh Mela 2027 : नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर साधू-संत आणि प्रवचनकारांनी तयारी सुरू केली आहे. कुंभमेळ्यात दिवसभर चालणाऱ्या भागवत कथा, कीर्तन आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी विविध आखाड्यांतर्फे नियोजन केले जात आहे.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कुंभमेळा सुरू झाल्यावर साधुग्रामसारख्या स्थळांवर दिवसभर भागवत कथा, रामकथा, कृष्णकथा यांच्या नियोजनासाठी आतापासूनच तयारी सुरू झाली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातून भागवत कथाकार नाशिकला आपल्या कथा व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यात महिला प्रवचनकारांची संख्या अधिक असून, बालकीर्तनकारांचाही समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
trimbakeshwar
Infrastructure
Festivals
religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com