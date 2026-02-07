Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी रेल्वेची 'बुलेट' गती! ३ कोटी भाविकांच्या गर्दीसाठी नाशिक रोडसह ५ स्थानकांचा कायापालट

नाशिक रोड/ देवळाली कॅम्प: आगामी २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने कंबर कसली आहे. २०१५ च्या कुंभमेळ्याच्या तुलनेत या वेळी तब्बल ५० पट अधिक, म्हणजेच सुमारे दोन ते तीन कोटी भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी अपेक्षित धरून रेल्वेने एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत नाशिक रोडसह देवळाली, ओढा, खेरवाडी आणि कसबे सुकेणे या महत्त्वाच्या पाच स्थानकांचा कायापालट केला जात आहे..वाढत्या गर्दीचे सुरक्षित आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन करण्यासाठी रेल्वेने सिग्नलिंग प्रणाली, यार्ड लेआउट आणि प्रवासी सुविधांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला आहे. मनमाड-इगतपुरी विभागात स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंगचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होत असून, यामुळे गाड्यांची वहन क्षमता वाढणार आहे. ५ प्रमुख स्थानकांवर ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येत आहे. .देवळाली रेल्वेस्थानकात यार्ड रिमॉडेलिंगसह गाड्यांच्या देखभालीसाठी स्टेबलिंग लाईनचे काम प्रगतिपथावर आहे. रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून प्लॅटफॉर्म रुंदीकरणाचे काम गतीने सुरू आहे. नाशिक रोड स्थानकात मुख्य केंद्र असलेल्या या स्थानकावर प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ चे रुंदीकरण आणि नवीन पादचारी पुलाला मंजुरी मिळाली आहे. मनमाड वर्कशॉपमध्ये या पुलाचे गर्डर तयार होत आहेत. .ओढा व खेरवाडी येथे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. खेरवाडीत प्रवासी सुविधांसाठी पाण्याच्या टाक्या आणि यार्ड रिमॉडेलिंगची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. कसबे सुकेणे येथे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविणे आणि पुलांच्या विस्तारासाठी उत्खननाचे काम सुरू आहे. प्रवाशांची गर्दी एकाच वेळी प्लॅटफॉर्मवर होऊ नये, यासाठी स्थानक परिसराबाहेर ''होल्डिंग एरिया'' (प्रतीक्षा क्षेत्र) विकसित केले जात आहेत..जमिनीच्या उपलब्धतेसाठी राज्य शासनासोबत समन्वय सुरू असून, अंतिम आराखडे निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. एकलहरे सायडिंगच्या दुरुस्तीसाठी नाशिक थर्मल पॉवर स्टेशनसोबत चर्चा पूर्ण झाली आहे..Bhiwandi Mayor: भिवंडीत भाजपमध्ये दुफळी! महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांची घोषणा; पण बॅनरबाजीवर चित्र वेगळंच.दर आठवड्याला आढावाविभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दर आठवड्याला कामांचा आढावा घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे, सिंहस्थ कामांसाठी वरिष्ठ आणि सहायक मंडल इंजिनिअर्सची (कुंभ) स्वतंत्र टीम पूर्णवेळ तैनात करण्यात आली आहे. सुसूत्र नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंहस्थापूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. यामुळे केवळ कुंभमेळ्यासाठीच नव्हे, तर नाशिक परिसरातील रेल्वेच्या भविष्यातील संचालन क्षमतेतही मोठी वाढ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.