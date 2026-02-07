नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी रेल्वेची 'बुलेट' गती! ३ कोटी भाविकांच्या गर्दीसाठी नाशिक रोडसह ५ स्थानकांचा कायापालट

Preparations for Nashik Kumbh Mela 2027 Gain Momentum : २०१५ च्या कुंभमेळ्याच्या तुलनेत या वेळी तब्बल ५० पट अधिक, म्हणजेच सुमारे दोन ते तीन कोटी भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी अपेक्षित धरून रेल्वेने एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड/ देवळाली कॅम्प: आगामी २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने कंबर कसली आहे. २०१५ च्या कुंभमेळ्याच्या तुलनेत या वेळी तब्बल ५० पट अधिक, म्हणजेच सुमारे दोन ते तीन कोटी भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी अपेक्षित धरून रेल्वेने एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत नाशिक रोडसह देवळाली, ओढा, खेरवाडी आणि कसबे सुकेणे या महत्त्वाच्या पाच स्थानकांचा कायापालट केला जात आहे.

