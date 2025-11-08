Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा प्राधिकरणाचे दरवाजे खुले! संस्था, अभ्यासक आणि नागरिकांसाठी आयुक्तांनी निश्चित केली भेटीची वेळ

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह दर सोमवारी आणि गुरुवारी दुपारी बारा ते दोन या कालावधीत सर्व अभ्यागतांना भेटणार आहेत. व्यक्ती, संस्थांनी त्यादृष्टीने भेटीचे नियोजन करावे, असे आवाहन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी केले..२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवर प्राधिकरणाचे कार्यालय भर देत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विविध कामकाजासाठी स्वयंसेवी संघटना, नागरिक, धार्मिक संस्था, वेगवेगळ्या संघटनाचे प्रतिनिधी, अभ्यासक तसेच स्वयंसेवक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला भेट देतात. .पण बैठका व तयारीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामकाजामुळे आयुक्त सिंह यांची भेट शक्य होत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सोयीसाठी भेटीची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेखर सिंह यांनी सोमवार आणि गुरुवार या दिवशी दुपारी १२ ते २ हा कालावधी अभ्यागतांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवला आहे. .Nagpur News: गडकरी प्रमुख पाहुणे असताना स्टेजवर दोन महिला पोस्टमास्टरमध्ये धक्काबुक्की अन् शाब्दीक खटके; नेमकं काय घडलं? .तसेच अभ्यागत व्यक्ती आणि संस्थांनी ०२५३-२९७७३७५ या क्रमांकावर सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत किंवा kumbhmela.2027@maha.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.