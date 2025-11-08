नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा प्राधिकरणाचे दरवाजे खुले! संस्था, अभ्यासक आणि नागरिकांसाठी आयुक्तांनी निश्चित केली भेटीची वेळ

Commissioner Shekhar Singh Announces Fixed Meeting Hours : २०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह. त्यांनी कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भात भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यागतांना भेटण्याची वेळ निश्चित केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह दर सोमवारी आणि गुरुवारी दुपारी बारा ते दोन या कालावधीत सर्व अभ्यागतांना भेटणार आहेत. व्यक्ती, संस्थांनी त्यादृष्टीने भेटीचे नियोजन करावे, असे आवाहन सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी केले.

