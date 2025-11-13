Nashik Kumbh Mela 2025 : बैठका संपल्या, आता कामाला सुरुवात! नाशिक सिंहस्थासाठी तीन हजार ३३१ कोटींच्या कामांचा आज नारळ फुटणार

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना हवा तसा वेग येत नसल्याच्या तक्रारीवर गुरुवारी (ता. १३) रामबाण उपाय निघत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिक महापालिका हद्दीतील तीन हजार ३३१ कोटींच्या तब्बल २५ कामांचे उद्घाटन होईल. त्याचबरोबर भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेचे ठक्कर डोम येथे आयोजन करण्यात आले आहे..२०२६-२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून मंत्री, प्रशासन पातळीवर समितीच्या गठित करण्यात आल्या आहेत. कुंभमेळा मंत्री हे स्वतंत्र पद निर्माण करून गिरीश महाजन यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली आहे. दोन वर्षांपासून नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याचे नियोजन सुरू आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त बैठक व कागदांवर उभे राहिलेले काम प्रत्यक्षात उतरणार आहे..सिंहस्थासाठी कमी कालावधी राहिला असला, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कुंभमेळ्यापूर्वीच कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत..त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका व कुंभमेळ्याशी संबंधित नगरपालिकांच्या क्षेत्रातही कामे सुरू झाली आहेत. भीमाशंकर, शिर्डी, शनिशिंगणापूर येथेही कुंभमेळा आराखडे मंजूर आहेत. ओझर विमानतळावर धावपट्टीचे काम सुरू झाले आहे.नाशिकमध्ये कामांना गती मिळत नव्हती. प्रशासकीय पातळीवर तयारी पूर्ण झाल्याने आता त्या कामांचे एकत्रित प्रेझेंटेशन व भूमिपूजनाचा कार्यक्रम गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होत आहे. .दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबरोबरच कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, क्रिडा मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोहे, पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह डझनभर मंत्री उपस्थित राहतील..असा आहे मुख्यमंत्र्यांच्या दौरादुपारी सव्वाबाराला रामतीर्थ येथे प्रस्तावित रामकाल पथाचे भूमिपूजन, श्री काळाराम मंदिर व सीतागुंफा परिसरात रामकाल पथ कामाची पाहणी, त्र्यंबक रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीचे दुपारी १२.४५ ते १ या वेळेत उद्घाटन, १.१० ला ठक्कर डोम येथे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांचे भूमिपूजन..या कामांचा फुटणार नारळ (कोटी रुपयांत)तपोवन मलनिस्सारण केंद्र येथे पूल बांधणे- ३५.४५लक्ष्मीनारायण मंदिराजवळ समांतर पूल बांधणे- २०.६९संत गाडगे महाराज पुलाखाली डाउन रॅम्प- ५.८५मिलिंदनगर येथे पूल बांधणे- १७.२२वडनेर दुमाला येथे वालदेवी नदीवर पूल बांधणे- १५.६६रामकाल पथ योजनेंतर्गत मंदिरांचे नूतनीकरण व जीर्णोद्धार- २२.५५रामकाल पथ टप्पा क्रमांक-२ विकसित करणे- ८३.३५रामकाल पथ योजनेंतर्गत प्रकल्प बाधितांकरिता घरकुल योजना विकसित करणे- १४.९८.वाघाडी नदीलगत भाजी बाजाराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे- ७.२०मुकणे धरण थेट पाणीपुरवठा योजना व साधुग्रामपर्यंत जलवाहिनी- ३७१.७५अमृत-२ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना- ३०५.१२साधुग्राम पाणीपुरवठ्यासाठी दोन लाख लिटर क्षमतेचे दोन जलकुंभ- ७.१३पीपीपी-हॅम मॉडेल अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे- १४७५.५०स्मार्टसिटी योजनेंतर्गत सीसीटीव्ही बसविणे- ३५२.८५ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे- ८३.७१आडगाव येथे इलेक्ट्रिक बस डेपो उभारणे- २७.४७बिटको रुग्णालयात नवजात शिशू कक्ष स्थापन करणे- ०.४६.‘साबां’च्या १७ कामांचे भूमिपूजन (खर्च कोटी रुपयांत)डहाणू ते छत्रपती संभाजीनगर सहापदरी रस्ता काँक्रिटीकरणनवीन पालखी मार्गाचे बांधकाम- ३५०चिंचोली ते पांढुर्ली महामार्गाची सुधारणा करणे - २०७.९५वाडीवऱ्हे ते नागलवाडी रस्ता रुंदीकरण- २००.०४भरवीर बुद्रुक ते साकूर फाट्यासह कसबे-सुकणे रेल्वेस्थानक रस्ता अन्य महामार्गाचे कामे- ११९ढकांबे ते जऊळके रस्ता सुधारणा- १६३.०५नाशिक ते वणी मार्गावर उनंदा येथे पूल- १५त्र्यंबक ते पिंपळगाव राष्ट्रीय महामार्ग ३ ला जोडणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा- २१५शिर्डी-राहता बाह्यवळण रस्ता- १६५पेठ ते त्र्यंबकेश्वर, पहिने- घोटी रस्ता रुंदीकरण- २०५.नाशिक ते वणी नांदुरी रस्त्याचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण- १००आडगाव ते ओझरखेड रस्ता रुंदीकरण- १५७.३०ओझर विमानतळ ते राष्ट्रीय महामार्ग-६० चौपदरीकरण व व्हाइट टॅपिंग बांधकाम- ५०नाशिक ते दुगाव, पांढुर्ली ते नाशिक रोड, भगूर ते वंजारवाडी, अंजनेरी ते गौळाणे तसेच महिरावणी ते चांदशी रस्ता सुधारणा- ९९.५०राजेवाडी ते त्र्यंबक- शिरसगाव रस्ता रुंदीकरण- ५०त्र्यंबकेश्वर ते श्री घाट खोडाळा आणि आडगाव ते वाघेरा रस्ता- ४७.०२बेझे फाटा काँक्रीट रस्ता व पूल बांधकाम- २५वाडीवऱ्हे ते अहुर्ली रस्ता, वाकी ते कावनई, कावनई ते मुकणे, ओढा रेल्वेस्थानक ते ओढा गाव, कसबे-सुकणे ते पिंपळस रस्ता सुधारणा- ३६.७४निळवंडे-कौठे कमळेश्वर-काकडी-नांदुर्खी साकुरी रस्ता सुधारणा- ६५.आनंदाची बातमी! 'बांधांवरून होणारे वाद मिटणार'; कुटुंबातील पोटहिश्श्याची मोजणीबाबत महसूल, वन विभागाचा माेठी निर्णय...अंतर्गत रिंगरोड विकसितलेखानगर- वडाळागाव-रविशंकर मार्ग- विजय-ममता चौक- ३८.४९पपया नर्सरी ते एक्स्लो जंक्शन- ७७.३२गंगापूर रोड- जेहान सर्कल-गंगापूरगाव- ४९.३४संगम स्वीट- मिरची हॉटेल चौक- अमृतधाम- तारवालानगर चौक- मखमलाबाद रोड- ८३.२६बारदान फाटा ते सुला चौक रस्ता- ५६.८५नांदूर पूल ते जत्रा हॉटेल रस्ता- ७१.०२अशोक स्तंभ ते जेहान सर्कल- ३७.८१वडनेर गेट- विहितगाव- ३१.९९जुना गंगापूर नाका- शरणपूर पोलिस चौकी- मायको सर्कल- चांडक सर्कल- ४८.०८. 