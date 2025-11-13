नाशिक

Nashik Kumbh Mela 2025 : बैठका संपल्या, आता कामाला सुरुवात! नाशिक सिंहस्थासाठी तीन हजार ३३१ कोटींच्या कामांचा आज नारळ फुटणार

Major Infrastructure Push Ahead of Nashik Kumbh Mela 2027 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिक महापालिका हद्दीतील तीन हजार ३३१ कोटींच्या तब्बल २५ कामांचे उद्‌घाटन होईल.
Nashik Kumbh development projects

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना हवा तसा वेग येत नसल्याच्या तक्रारीवर गुरुवारी (ता. १३) रामबाण उपाय निघत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाशिक महापालिका हद्दीतील तीन हजार ३३१ कोटींच्या तब्बल २५ कामांचे उद्‌घाटन होईल. त्याचबरोबर भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेचे ठक्कर डोम येथे आयोजन करण्यात आले आहे.

