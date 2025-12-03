नाशिक
Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा सुरक्षा: आपत्ती निवारणासाठी २६४ कोटींचा मेगा आराखडा तयार
District Submits ₹264 Crore Disaster Management Plan for Kumbh Mela : नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान आपत्ती प्रतिबंधक आणि प्रतिसाद क्षमता वाढवण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने २६४ कोटी रुपयांचा विस्तृत आराखडा तयार केला असून, त्यात अत्याधुनिक बचाव साधनांचा समावेश आहे.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात आपत्ती निवारणासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने २६४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. जिल्हास्तरावरून आराखड्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.