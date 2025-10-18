नाशिक

Girish Mahajan : चारपट गर्दीचा अंदाज! कुंभमेळा सुरक्षित करण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर होणार अतिक्रमणमुक्त: गिरीश महाजन

Girish Mahajan Reviews Nashik Kumbh Mela Preparations : कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमधील रामतीर्थावर सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात होणाऱ्या प्रचंड गर्दीच्या नियोजनासाठी शहर अतिक्रमणमुक्त केले जात असल्याची माहिती दिली.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्‍वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २०१५ च्या तुलनेत चारपट गर्दी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जगाचे लक्ष लागलेल्या नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी नियोजन अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जीवितहानी होऊ नये यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर शहर अतिक्रमणमुक्त केले जात असल्याची माहिती कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
girish mahajan
Godavari River
trimbakeshwar
Infrastructure
Tourism
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com