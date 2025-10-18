Girish Mahajan : चारपट गर्दीचा अंदाज! कुंभमेळा सुरक्षित करण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर होणार अतिक्रमणमुक्त: गिरीश महाजन

नाशिक: नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २०१५ च्या तुलनेत चारपट गर्दी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जगाचे लक्ष लागलेल्या नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी नियोजन अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जीवितहानी होऊ नये यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर शहर अतिक्रमणमुक्त केले जात असल्याची माहिती कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली..मंत्री महाजन यांनी रामतीर्थावर सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली, यानंतर माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, की वस्रांतरगृहाची इमारत पाडताना बाजूच्या मंदिराचे नुकसान झाले, त्याबद्दल मी माफी मागतो. हा एक अपघात आहे. त्यामागे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. सिंहस्थ कुंभमेळा सर्वांचा आहे. कुंभमेळ्यात चारपट गर्दी होणार असल्याने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर अतिक्रमणमुक्त असणे गरजेचे आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधीसंदर्भात कुठलीही अडचण येणार नाही, नवीन वस्रांतरगृह बांधून दिले जाईल. ओबीसी मोर्चासंदर्भात ते म्हणाले, की लोकशाहीत प्रत्येकाला मोर्चा काढण्याचा, आंदोलनाचा हक्क आहे. लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात शासनाने कुठलीच योजना बंद केलेली नाही. तांत्रिक कारणामुळे एखादी योजना प्रलंबित असू शकते..Kaneri Math Swami Controversy : 'कणेरी मठाच्या काडसिद्धेश्वर स्वामींना कर्नाटकात प्रवेश बंदी घाला'; लिंगायत संघटनेची मागणी, काय आहे प्रकरण?.नाशिकमध्ये कायद्याचेच राज्यशहरातील गुन्हेगारांविरोधात पोलिसांनी सुरू केलेल्या कारवाईचे श्री. महाजन यांनी समर्थन केले. पोलिसांनी नाशिक स्वच्छ करण्याचे काम सुरू केले आहे. शहरात दादागिरी, गुंडगिरी खपवून घेणार नाही. कुणी कुणाची जागा यापुढे बळकवणार नाही. कुणी नेता असो वा बिल्डर त्यांच्यावर कारवाई होणारच. पोलिसांवर कोणाचाही दबाव नाही. काहींनी अति केले होते. लोकांना असुरक्षित वाटू नये, म्हणून कारवाई सुरू आहे. सरकार पोलिसांच्या मागे भक्कमपणे उभे असल्याचेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.