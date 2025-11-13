Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थात पाण्याचा वाद टळणार! गोदावरी नदीत 'अमृत स्नाना'साठी जलसंपदा विभाग करणार 'धार्मिक' आरक्षण

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरी नदीत अमृत स्नानासाठी पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. जलसंपदा विभाग कायद्यात आवश्यक बदल करून रिलिजिअस वापरासाठी (धार्मिक कार्य) हे पाणी आरक्षण लागू करेल. त्यामुळे यंदाच्या सिंहस्थात पाण्यावरून उद्भवणारे वाद टळणार आहेत. .नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वेगाने तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्यात साधारणत: पाच हजार ६५७ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन गुरुवारी (ता. १३) करण्यात येईल. पण, सिंहस्थातील सर्वाधिक कळीचा मुद्दा असलेल्या ‘गोदावरी’तील पाण्याचा प्रश्न हा कायम होता. .तिन्ही अमृत स्नान पर्वण्यांच्या वेळी नदीत वाहते पाणी असावे, अशी मागणी तेराही आखाड्यांनी केली आहे. त्यामुळे ऐनवेळी पाण्यावरून वादंग उभे ठाकण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अखेर जलसंपदा विभागाने यात पुढाकार घेताना कायद्यात बदल करून रिलिजिअस वापरासाठी (धार्मिक कार्य) पाण्याचे आरक्षण लागू करण्याची तयारी केली आहे..सन २०१४-१५ च्या कुंभमेळ्यावेळी तिन्ही मुख्य पर्वण्यांच्या वेळी गंगापूर धरणातून ‘गोदावरी’त सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे वादाला तोंड फुटले होते. त्या वेळी पाणी सोडण्यावरून अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथून थेट उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. त्यामुळे गत वेळेचा अनुभव गाठीशी असल्याने जलसंपदा विभागाने आतापासून पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार कायद्यात आवश्यक बदल करताना कुंभमेळ्यासाठी धरणांमध्ये पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण ठेवले जाईल. त्यामुळे ऐनवेळी पाण्याअभावी भाविकांची होणारी गैरसोय टळणार आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सुरू ठेवायचा आहे? मग 'या' तारखेपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करा, प्रशासनाचे आवाहन!.जलसंपदा विभागाने कायद्यात बदल करून रिलिजिअस वापरासाठी (धार्मिक कार्य) पाण्याचे आरक्षण ठेवण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे सिंहस्थासाठी पाणी उपलब्ध होईल. पण, प्रत्यक्ष किती पाणी आरक्षित करायचे, याचा निर्णय हा त्या वेळी धरणांमधील उपलब्ध साठ्यावरून घेतला जाईल.- डॉ. प्रवीण गेडाम, अध्यक्ष, सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.