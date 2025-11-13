नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थात पाण्याचा वाद टळणार! गोदावरी नदीत 'अमृत स्नाना'साठी जलसंपदा विभाग करणार 'धार्मिक' आरक्षण

Godavari Water to Be Reserved for Nashik Kumbh Mela 2027 : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदीत अमृत स्नानासाठी पाण्याचे आरक्षण करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभाग कायद्यात बदल करून धार्मिक वापरासाठी स्वतंत्र पाणी आरक्षण लागू करणार आहे.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गोदावरी नदीत अमृत स्नानासाठी पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. जलसंपदा विभाग कायद्यात आवश्‍यक बदल करून रिलिजिअस वापरासाठी (धार्मिक कार्य) हे पाणी आरक्षण लागू करेल. त्यामुळे यंदाच्या सिंहस्थात पाण्यावरून उद्‌भवणारे वाद टळणार आहेत.

