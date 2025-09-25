Nashik Kumbh Mela 2027: २०२७ च्या सिंहस्थासाठी पोलीस विभाग सज्ज! रश्मी शुक्ला यांनी घेतली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

नाशिक: अवघ्या दीड वर्षांवर आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि अधिकारी वारंवार बैठकांचे आयोजन करत आहेत. आता या बैठकीत पोलिस विभागाचीही भर पडली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला ह्या गुरुवारी (ता. २५) मुंबईत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेणार आहेत..बैठकीसाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, सिंहस्थ सेलचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके आदी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत..२०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिस आयुक्तालय आणि ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून बंदोबस्तासह मनुष्यबळ, वाहनतळ, आखाड्यांचे सेक्टरनिहाय नियोजन सुरू आहे. या नियोजनाचा सविस्तर आढावा रश्मी शुक्ला घेणार आहेत..Ladakh Muslim: लडाखमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या किती? या भागात इस्लामचा प्रवेश कधी झाला?.बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्देबंदोबस्तासाठी अपेक्षित मनुष्यबळाची आखणीएआयच्या साहाय्याने इंटिग्रेटेड कमांडअँड कंट्रोल सेंटर उभारणीवाहनतळांचे नियोजन व परजिल्ह्यातूनयेणाऱ्या वाहनांसाठी सुविधासिंहस्थ पर्वणीला किमान ५ कोटीभाविकांची अपेक्षावाहतूक मार्गातील बदल व वाहतुकीचे नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.