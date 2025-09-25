नाशिक

Nashik Kumbh Mela 2027: २०२७ च्या सिंहस्थासाठी पोलीस विभाग सज्ज! रश्मी शुक्ला यांनी घेतली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

Overview of Nashik Kumbh Mela 2027 Preparations : २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पोलिस प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करून सुरक्षा आणि नियोजनाचा आढावा घेतला.
नाशिक: अवघ्या दीड वर्षांवर आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि अधिकारी वारंवार बैठकांचे आयोजन करत आहेत. आता या बैठकीत पोलिस विभागाचीही भर पडली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला ह्या गुरुवारी (ता. २५) मुंबईत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेणार आहेत.

