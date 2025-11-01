Nashik Kumbh Mela : प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक सिंहस्थ! साधुग्रामचा विस्तार थेट नांदूर शिवेपर्यंत; ११५० एकर जागेचा मास्टर प्लॅन

नाशिक: प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याचा दावा करताना त्या दृष्टीने प्रशासनाने तयारी केली आहे. परिणामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी साधुग्रामच्या जागेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तब्बल एक हजार १५० एकर जागा घेतली जाणार असल्याने यंदाचा सिंहस्थ कुंभमेळा थेट स्वामिनारायण मंदिर ते नांदूर गावाच्या शिवेपर्यंत पोचणार आहे..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारले जाणार आहे. त्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्र्यंबकेश्वरसाठी २१२ एक जागेचे संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर नाशिक महापालिका हद्दीत ११५० एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. यातील ३७७ एकरावर यापूर्वी आरक्षण टाकण्यात आले असून, यापैकी ९४ एकर जागा संपादित करण्यात आली आहे. उर्वरित २८३ एकर जागा संपादन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. .११५० एकरपैकी ७०० एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्याचे नियोजन आहे. मागील सिंहस्थ कुंभमेळा तपोवनपुरता मर्यादित होता. आता अतिरिक्त ७०० एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेतला तरी साधुग्रामचा विस्तार स्वामिनारायण मंदिरापासून ते थेट नांदूर गावाच्या शिवपर्यंत पोचणार आहे. महापालिकेच्या मिळकत विभागानेदेखील त्याप्रमाणे नियोजन केले आहे. .साधूग्रामचा विस्तार वाढल्यानंतर तेवढ्या प्रमाणात आखाड्यांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. यात रस्ते, पाणी व पथदीप ही महत्त्वाची व्यवस्था राहणार आहे. रस्ते तयार केल्यास शेतजमिनीचा पोत बिघडण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी जागा देतील की नाही यासंदर्भात संभ्रम आहे. मागील कुंभमेळ्यामध्ये ११ महिन्यांसाठी दहा लाख ५६ हजार रुपये प्रतिएकरी असा दर भाडेतत्त्वावर निश्चित करण्यात आला होता. शासनाने रेडीरेकनरचा दर वाढविल्याने भाडेदर वाढण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे..साधुग्राम जागेची सद्यःस्थितीसाधुग्रामसाठी तपोवन व परिसरात एकूण ३७७ एकर जागेवर साधुग्रामचे आरक्षण आहे. यातील ९४ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे..असा होणार साधुग्रामचा विस्तारनाशिक कुंभमेळ्यासाठी ११०० एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. ज्या जागा संपादित केल्या जाणार आहेत; त्यांचा २०१९ च्या विकास आराखड्यात येलो झोनमध्ये जागांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे ले-आउट टाकण्यात आले आहे. साधुग्रामसाठी जागा घेतल्यास व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: कामांची निविदा प्रक्रिया 'सुपरफास्ट' करा; डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे कार्यान्वयीन यंत्रणांना निर्देश.दक्षिणेला गोदावरी नदी, उत्तरेला छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग, पूर्वेला स्वामिनारायण मंदिर तर पश्चिमेची हद्द थेट नांदूर शिव येथील विकास आराखड्यातील २४ मीटर रस्त्यापर्यंत पोचणार आहे. महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाने यानुसारच नियोजन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.