Nashik Kumbh Mela : प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक सिंहस्थ! साधुग्रामचा विस्तार थेट नांदूर शिवेपर्यंत; ११५० एकर जागेचा मास्टर प्लॅन

Sadhu Gram to Expand from Swaminarayan Temple to Nandur Shiv for Kumbh 2027 : आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रशासनाने साधुग्रामच्या जागेचा मोठा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत सुमारे ११५० एकर जागा घेतली जाणार असून, यामुळे साधुग्राम थेट नांदूर गावाच्या शिवेपर्यंत विस्तारणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: प्रयागराजच्या धर्तीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असल्याचा दावा करताना त्या दृष्टीने प्रशासनाने तयारी केली आहे. परिणामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी साधुग्रामच्या जागेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तब्बल एक हजार १५० एकर जागा घेतली जाणार असल्याने यंदाचा सिंहस्थ कुंभमेळा थेट स्वामिनारायण मंदिर ते नांदूर गावाच्या शिवेपर्यंत पोचणार आहे.

