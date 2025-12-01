Nashik Kumbh Mela : 'भाषिणी' ॲपवर नाशिक पोलिसांची मदार! कुंभमेळ्यात २० पेक्षा जास्त भाषांमध्ये संवाद साधणे होणार सोपे

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथील पर्वणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. देशातील विविध भाषिक राज्यातून येणाऱ्या भाविकांशी संवादातील अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘भाषिणी’ ॲपचा वापर नाशिक पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे परप्रांतिय भाविकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणे सुलभ होणार आहे. .कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने प्रशासनासह पोलिस दलाकडूनही तयारी सुरू आहे. नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे किमान १० कोटी भाविक येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या भाविकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याचीही दक्षता प्रशासनासह पोलिसांकडून घेतली जात आहे. कुंभमेळ्यात देशातील विविध राज्यातील भाविक येतात. .उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक असल्याने पोलिस दलातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषिक भाविकांशी संवाद साधण्यात अडचण नाही. असे असले तरी बंगाली, पंजाबी, आसामी यासह दक्षिण भारतीय राज्यातील भाषिक भाविकांशी संवाद साधताना मात्र पोलिसांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. परप्रांतीय भाविक नाशिकला आल्यानंतर त्यांना काही अडचणी उद्भवली तर त्यांना सर्वात प्रथम संपर्क पोलिसांशीच येणार आहे. त्यामुळे अडचणीवर मात करण्यसाठी पोलिसांकडून केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ‘भाषिणी’ ॲपचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या ॲपवर देशभरातील जवळपास साऱ्या भाषांचा समावेश आहे..एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत त्याचे रूपांतर करून संवाद साधता येणे शक्य होणार आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेच्या माध्यमातून सिंहस्थ काळात बंदोबस्तातील पोलिसांना ‘भाषिणी‘ ॲपचा वापरबाबत सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे..असा करता येणार वापर...‘भाषिणी’ अॅप हे एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) यावर आधारित आहे.‘भाषिणी’ ॲपमध्ये देशभरातील काश्मीरी, पंजाबी, हरियाणवी, असामी, बंगाली, तेलगू, तामीळ, मल्याळम, ओडिया, मराठी आदी स्वरूपाच्या २० पेक्षा अधिक भाषांचा समावेश आहे.परप्रांतीय भाषिकाला संवाद साधत असताना त्याने त्याच्या भाषेत बोलला की व्हाईस रेकॉर्डिगने भाषिणी ॲपवर केले तर त्याचे मराठीत भाषांतर होईल.पोलिसांना समोरील परप्रांतीय भाषिकाची भाषा समजू शकेलपरप्रांतीय व्यक्तीला मदत करणे सोपे होण्यास मदत .Central Railway: मोफत प्रवास करण्यासाठी फुकट्यांची नवी शक्कल! एसी लाेकलमधील बनावट तिकिटांचा पुन्हा पर्दाफाश .केंद्रशासनाचे भाषिणी ॲपचा वापर आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात केले जाणार आहे. यामुळे परप्रांतीय भाषिकांची संवाद साधता येणे सुलभ होणार आहे. पोलीस अधिकारी-कर्मचार्यांना परप्रांतीय भाषिकांची भाषा समजेलच असे नव्हे. अशावेळी या भाषिणी ॲपचा उपयुक्त वापर होऊन संवाद साधता येऊन संबंधित परप्रांतियास मदत करता येणे शक्य होणार आहे.- संदीप मिटके, सहायक पोलिस आयुक्त, विशेष शाखा, शहर आयुक्तालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.