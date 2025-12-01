नाशिक

Nashik Kumbh Mela : 'भाषिणी' ॲपवर नाशिक पोलिसांची मदार! कुंभमेळ्यात २० पेक्षा जास्त भाषांमध्ये संवाद साधणे होणार सोपे

Massive Influx of Devotees Expected During Kumbh Mela : नाशिक येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून, भाषिक अडथळे दूर करण्यासाठी पोलीस कर्मचारी केंद्र सरकारच्या 'भाषिणी' ॲपचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण घेत आहेत. एआय आधारित हे ॲप २० हून अधिक भाषांमध्ये त्वरित भाषांतर करून संवाद सुलभ करेल.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथील पर्वणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. देशातील विविध भाषिक राज्यातून येणाऱ्या भाविकांशी संवादातील अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘भाषिणी’ ॲपचा वापर नाशिक पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे परप्रांतिय भाविकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणे सुलभ होणार आहे.

