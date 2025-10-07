नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा कामांवर प्राधिकरणाची करडी नजर! निधी वितरणापूर्वी दर्जा आणि गुणवत्तेची तपासणी बंधनकारक

Nashik Kumbh Mela Development Works Under Strict Monitoring : कुंभमेळ्यासंदर्भातील विकासकामांची सद्यःस्थिती तसेच प्रत्येक टप्प्यावर दर्जा व गुणवत्तेची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीनंतर ठेकेदारांना कामांचा निधी वितरित करावा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भातील विकासकामांची सद्यःस्थिती तसेच प्रत्येक टप्प्यावर दर्जा व गुणवत्तेची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीनंतर ठेकेदारांना कामांचा निधी वितरित करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. त्यामुळे यंत्रणा व ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप बसेल.

