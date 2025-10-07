Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा कामांवर प्राधिकरणाची करडी नजर! निधी वितरणापूर्वी दर्जा आणि गुणवत्तेची तपासणी बंधनकारक

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भातील विकासकामांची सद्यःस्थिती तसेच प्रत्येक टप्प्यावर दर्जा व गुणवत्तेची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीनंतर ठेकेदारांना कामांचा निधी वितरित करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. त्यामुळे यंत्रणा व ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप बसेल..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध यंत्रणांनी विकासकामे हाती घेतली आहेत, या कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होणार आहे. त्यामुळे या निधीचा विनियोग अधिक चांगल्या पद्धतीने होतानाच दर्जेदार कामे उभी राहावीत, यासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विविध यंत्रणांकडून हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांच्या निधी वितरणासाठी प्राधिकरणाने कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे..सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या वित्तीय कार्यप्रणालीत निधी उपलब्ध असताना तो काही प्रमाणात कामाच्या खर्चापेक्षा अधिक संबंधित यंत्रणेकडे राहील, अशी व्यवस्था करणे शक्य होणार आहे. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या बाबतीत प्राधिकरणाकडे उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात संबंधित कामांच्या कार्यारंभ आदेशानंतर त्या- त्या प्रमाणात, परंतु एका टप्प्यात कामाच्या एकूण रकमेच्या अधिकतम २० टक्के इतका निधी वितरित करता येईल. त्यासाठी या यंत्रणांनी त्यांच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश निर्गमित झाल्याबरोबर निधीची मागणी करणे आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले..असा होणार निधी वितरितविकासकामांच्या कार्यारंभ आदेशाच्या रकमेच्या २० टक्के रकमेपैकी तीन-चतुर्थांश रक्कम (म्हणजेच एकूण रकमेच्या १५ टक्के रक्कम) संबंधित कंत्राटदार, पुरवठादार, सेवा पुरवठादार यांना कामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार उपलब्ध करून द्यायची आहे. पुढील २० टक्के रकमेची मागणी प्राधिकरणाकडे करावी लागेल. हीच पद्धत पुढील २० टक्के निधी मागणीसाठी असेल. अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या एकूण ४० टक्के रकमेपैकी ३५ टक्के रक्कम अदा झाल्यानंतर त्यापुढील २० टक्के रकमेची मागणी करता येईल..प्राधिकरणाकडून कडक तपासणीविकासकामांसाठी पहिल्या टप्प्यानंतरच्या रकमा वितरित होण्यापूर्वी सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, याची पडताळणी प्राधिकरण करेल. तसेच वेग व गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत दिलेल्या निर्देशाचे पालन झाले आहे किंवा कसे, याची विशेष तपासणी होणार आहे. .Nashik Municipal Corporation : नाशिक पालिका नगराध्यक्ष आरक्षण जाहीर! ओझर, भगूरसह चार पालिकांवर महिला राज.त्यामुळे कामाच्या दुसऱ्या हप्त्यापासून पुढील निधीची मागणी करताना याबाबतचे सर्व खुलासे संबंधितांनी समाधानकारकरीत्या दिले आहेत का, याची खात्री प्राधिकरण करणार आहे. समाधानकारक खुलासे, स्पष्टीकरण नसल्यास उचित पूर्ततेशिवाय पुढील निधी वितरित करण्यात येणार नाही, असा इशाराही प्राधिकरणाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.