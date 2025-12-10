नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी राज्याची मोठी तरतूद: कुंभमेळ्यासाठी तब्बल ३ हजार कोटी!

₹3000 Crore Allocated for Nashik Kumbh Mela in Supplementary Demands : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने पुरवणी मागण्यांमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ₹3000 कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी उपलब्ध होणारा एकूण निधी ₹4000 कोटींवर पोहोचणार असून, रस्ते, मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि मंदिरांच्या नूतनीकरणाच्या कामांना गती मिळणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमुळे चालू वर्षी कुंभमेळा आयोजनाचा निधी एकूण चार हजार कोटींवर पोहोचणार आहे.

