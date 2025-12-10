Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी राज्याची मोठी तरतूद: कुंभमेळ्यासाठी तब्बल ३ हजार कोटी!

नाशिक: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमुळे चालू वर्षी कुंभमेळा आयोजनाचा निधी एकूण चार हजार कोटींवर पोहोचणार आहे. .नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सन २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरेल. यंदाच्या सिंहस्थात आठ ते दहा कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून तयारी केली जाते. शासनातर्फे कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी निधीची तरतूद केली जात आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या टप्प्यात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. .या निधीतून २८३ कोटींचा पहिला हप्ता १५ ऑक्टोबरला, तर दुसरा ७१७ कोटींचा निधी गेल्या शुक्रवारी (ता. ५) उपलब्ध करून दिला. या निधीतून नाशिक- त्र्यंबकेश्वरमधील रस्ते, डीपी रोड, महावितरणाची कामे, मंदिराचे नूतनीकरण, मलजल शुद्धीकरण प्रकल्प अशा विविध कामांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. परंतु, सदरचा निधी हा तुटपुंजा असल्याने सिंहस्थाच्या विकासकामांमध्ये अडचणी येत होत्या..राज्य शासनाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार ८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अन्य योजना, तसेच विविध प्रकल्पांसाठीच्या निधीची तरतूद केली गेली. त्या अंतर्गत कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद शासनाने केली आहे. सभागृहात या पुरवणी मागण्या मान्य झाल्यावर निधी उपलब्धतेचा मार्ग मोकळा होईल. हा निधी तत्काळ उपलब्ध झाल्यास सिंहस्थाच्या अनुषंगाने प्रगतिपथावर असलेल्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे..Aditi Tatkare : लाडक्या ‘सरकारी’ बहिणींकडून वसुली करणार.दोन टप्प्यांत निधी खर्चसिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने एक हजार कोटींचा निधी आतापर्यंत उपलब्ध करून दिला आहे. सदरचा निधी हा डिसेंबर आणि मार्चअखेर अशा दोन टप्प्यांत निधी खर्चाचे आदेश कुंभमेळा प्राधिकरणाला देण्यात आले. त्यानुसार यंत्रणांकडून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर झालेल्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर केल्यावर प्राधिकरणाकडून निधीचे वितरण संबंधित यंत्रणांना केले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.