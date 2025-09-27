नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी मोठा प्रकल्प: नाशिक महापालिकेकडून गोदावरीवर ₹५७ कोटींचे दोन नवीन पूल उभारणीचे नियोजन

Locations and Estimated Costs of the Proposed Bridges : नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी नियंत्रणासाठी महापालिकेकडून गोदावरी नदीवर लक्ष्मीनारायण मंदिर व तपोवन एसटीपीजवळ दोन नवीन पूल उभारले जाणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेकडून कुंभमेळ्यातील गर्दी नियंत्रणासाठी गोदावरी नदीवर दोन पूल उभारण्यात येणार आहेत. लक्ष्मीनारायण मंदिर व तपोवन एसटीपीजवळ हे दोन पूल उभारले जाणार असून, त्यासाठी ५७ कोटी रुपये खर्च केला जाईल.

