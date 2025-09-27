Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी मोठा प्रकल्प: नाशिक महापालिकेकडून गोदावरीवर ₹५७ कोटींचे दोन नवीन पूल उभारणीचे नियोजन

नाशिक: महापालिकेकडून कुंभमेळ्यातील गर्दी नियंत्रणासाठी गोदावरी नदीवर दोन पूल उभारण्यात येणार आहेत. लक्ष्मीनारायण मंदिर व तपोवन एसटीपीजवळ हे दोन पूल उभारले जाणार असून, त्यासाठी ५७ कोटी रुपये खर्च केला जाईल. .कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल. त्यासाठी महापालिका व पोलिसांकडून गर्दी नियंत्रणासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून गोदावरीसह अन्य नद्यांवर पूल उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यात तपोवानात भाविकांसह साधू-महंतांची मोठी गर्दी होईल. त्यासाठी या भागात सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलांसोबतच नवीन पूल उभारण्याची आवश्यकता अहवालात नमुद करण्यात आली होती. .छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे रोड ते मुंबई- आग्रा रोड यांना जोडणारा हा पूल असल्याने तातडीने पुलाचे काम हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेला पूल १०.५० मीटर रुंद व २४० मीटर लांब आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. पुलाच्या दोन्ही बाजूस ३० मीटर रुंदीचा डीपी रोड विकसित केले जाणार आहे. तसेच तपोवन एसटीपी लगत गोदावरी नदीवर सध्या एकही पूल नाही..Russia News: रशिया आणणार बंदिस्त इंधनचक्रावरील अणुऊर्जा प्रणाली; व्लादीमिर पुतीन यांची माहिती, २०३० पर्यंत होणार विकसित.मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादरनवीन पूल उभारल्यास तपोवन, पंचवटी, छत्रपती संभाजीनगर रोड व तिगरानिया रोड, टाकळी परिसर, द्वारका चौक व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक- ३ वरील वाहतुकीची समस्या सुटणार आहे. तपोवनातील वाहतूक या पुलावरून वळविता येईल. लक्ष्मीनारायण पुलावर २०.९६ कोटी व तपोवन एसटीपी पुलावर ३५.८९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.